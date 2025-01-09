男獨攀找「大安溪倚天劍」迷途受傷 陸空合力救援

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）38歲黃姓男子獨自入山尋訪台灣最高巨木「大安溪倚天劍」，在大鹿林道西線迷途受傷向外求援，苗栗縣消防局會同相關單位聯合搜救，並申請空勤直升機吊掛成功救援，有驚無險。

雪霸國家公園管理處遊憩服務科長潘振彰今天告訴中央社記者，農業部林業試驗所、成功大學組成「找樹的人」團隊2023年底在大安溪上游，發現編號「55214」的台灣杉巨木樹高84.1公尺，為全台第一高樹，被稱為「大安溪倚天劍」。

潘振彰指出，黃姓男子申請入園計畫提及欲尋訪「大安溪倚天劍」，該區域屬雪霸園區內「非傳統路線」，尤其從大鹿林道西線過了佳仁山，再往東陽山，並無明顯路徑步道，也無山屋，僅能憑藉其他山友以往的離線地圖資料和巨木座標摸索判斷，且沿途地形陡升陡降，風險及挑戰性不小。

苗栗縣消防局表示，7日接獲家屬報案稱，黃姓登山客1月4日自雪霸觀霧地區進入大鹿林道西線起點入山獨攀，計畫1月7日抵達大安溪營地後下山，然而7日上午近9時，男子所攜衛星通訊裝置Inreach發出SOS訊息，顯示登山客於預定路線迷失方向，腿部受傷待救，狀況緊急。

消防局隨即會同農業部林業及自然保育署、雪霸國家公園管理處、保七總隊第五大隊等單位集結，前往觀霧地區入山搜救，另申請空勤總隊直升機救援，根據黃男裝置顯示座標，空勤直升機於8日上午10時26分吊掛成功，降落台中清泉崗基地後，由台中市消防局送往梧棲童綜合醫院救治。

消防局指出，地面搜救人員尚未接觸到黃姓登山客，就接獲指揮中心通報人已救出，全隊整裝返回，搜救隊一行9人昨晚在馬達拉溪營地紮營過夜，直到今天下午1時許才抵達雪霸國家公園管理處。

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潘振彰表示，苗栗縣泰安鄉境內的東陽山、西勢山，位於偏僻深山被岳界稱為最難征服的「東邪西毒」，欲挑戰此路線或探尋「大安溪倚天劍」的山友，除應具備足夠登山經驗、裝備，最好也能結伴同行。

苗栗縣消防局第五救災救護大隊也說，單獨重裝攀登高山，易因缺乏即時援助而陷入險境，且遇緊急狀況時，決策壓力與心理負擔倍增，救援也更加困難。因此提出3點安全建議，包括避免單獨登山、攜帶衛星求救裝置以及登錄留守平台，設置可靠留守人協助及時處理緊急狀況。（編輯：張銘坤）1140109