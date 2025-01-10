金門消防急救成功率上升 持續提升救護服務品質

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（中央社記者吳玟嶸金門10日電）金門縣消防局今天表示，急救成功率逐年提升，從110年7.14％上升到113年31.1％；此外，所有第一線救護人員都達中級救護技術員以上，更有7名高級救護技術員在外勤執行勤務。

經金門縣消防局統計，金門縣到院前心肺功能停止救護案件數從民國110年的56人，到113年上升至90人；經消防局救護人員急救後恢復生命徵象者，從110年4人，到113年上升至28人，急救成功率從7.14％上升到31.1％。

金門縣消防局透過新聞稿表示，消防局急救技術逐年精進，所有第一線救護人員均達中級救護技術員以上，還有9名高級救護技術員，其中有7名在外勤消防分隊執行救護勤務；113年共有4名民眾到院前失去生命徵象，經過消防局救護人員緊急處置後送醫，經金門醫院醫護人員給予急救、治療與照護後康復出院。

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消防局表示，為彰顯出勤人員辛勞與功績，消防局設計榮譽胸章「救命之星」，113年共有10人次獲頒，民眾可透過胸章識別，對於消防局人員多一分肯定與安心。

消防局也表示，將持續致力提升到院前救護服務品質，並加強民眾急救知識普及，以應對未來日益複雜和高效救護需求。（編輯：郭諭儒）1140110