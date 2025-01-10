規劃黑熊學院強化民防惹議？警政署：僅編寫舉例

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（中央社記者黃麗芸台北10日電）報載警政署新編千萬元預算強化民防，且規劃由黑熊學院等親綠團體協助訓練。對此，警政署今天說，計畫編寫僅為舉例，非指特定合作單位，師資和課程規劃都依採購法辦理。

鏡週刊報導，內政部拚提升社會防衛韌性，轄下警政署在114年度預算新編列新台幣2218萬元，執行「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」，用以強化各類民防人力執勤量能。但尚未經國會審查通過，就規劃由壯闊台灣、黑熊學院等NGO團體辦理相關課程惹議。

警政署今天發布新聞稿表示，辦理精進民力任務隊訓練工作，主要為提升民防人員專業技能，有關緊急救護訓練，並非警察專業技能，所以師資遴聘、課程規劃，都依政府採購法辦理，並無獨厚特定團體。

同時，像是其他各直轄市、縣市政府消防局、醫護公會機構具備緊急救護證照的專業團體，也是合作對象。

警政署表示，和任何民間團體合作都秉持課程特性需求安排；尤其緊急救護部分，擇選具備相當專業能力的教官擔任講座，因此「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」中，於計畫編寫時僅為舉例，並非指定特定合作單位，請外界勿無限上綱過度解釋。

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另外，各級警察機關推動民防訓練，也長期與地方紅十字會志工、義消等專業教官合作，各縣市政府可依據自身需求選擇培訓課程設計，以培養面對各種危機快速應變的民防能力。

警政署說，隨著全球安全情勢變化，NGO的民防組織在協助政府推動民防工作的角色將更加重要，會廣納各方NGO的民防組織建言，供各民防團隊訓練參考，持續進行落實民防訓練，協同NGO民間組織的合作，提升全社會的防衛意識，形成全民參與的民防體系。（編輯：方沛清）1140110