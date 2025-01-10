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賴瑞隆妻出席餐會遺失手提包 高雄里長涉侵占送辦

2025/1/10 15:51
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（中央社記者洪學廣高雄10日電）民進黨立委賴瑞隆偕妻參加餐會，但賴妻離座時忘了拿手提包，返回時發現包包不翼而飛。警方協助先尋獲手機，陳姓里長2天後歸還手提包自稱拾獲，但警方仍先依侵占罪函送。

對此，賴瑞隆中午在媒體群組表示，這件事是很小的事，因此不多做回應，謝謝大家關心。

高雄市政府警察局三民一分局今天指出，賴瑞隆去年12月29日晚間偕妻子在左營區一間餐廳參加餐會，但晚間10時許離開座位時忘了拿手提包，不料返回現場發現手提包不翼而飛。

賴妻當下利用手機定位軟體，發現手機位置在三民區嫩江街，經報警協助找尋，警方便於嫩江街35巷口尋獲手機，並持續尋找其手提包中。

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不過，附近71歲陳姓里長在賴妻報案後2天自行前往三民一分局哈爾濱派出所報案，自稱拾獲賴妻的手提包，由於全案疑涉侵占嫌疑，警方未採信陳男說法，訊後依侵占罪將陳男函送高雄地檢署偵辦。

三民第一分局呼籲，民眾拾得遺失物，應立即主動交給警察，由警察發還給失主，否則會涉有侵占嫌疑，將面對刑事責任追究。（編輯：李淑華）1140110

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