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台中養生館變身色情場所 警逮網紅負責人送辦

2025/1/11 14:56（1/11 15:11 更新）
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台中市第二警分局日前獲報在北區某養生會館掛羊頭賣狗肉，私下從事非法性交易，警方蒐證後聲請搜索票，日前攻堅掃蕩，當場查獲多組客人與小姐正從事性交易，更發現負責人是百萬網紅，全案訊後依法送辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年1月11日
台中市第二警分局日前獲報在北區某養生會館掛羊頭賣狗肉，私下從事非法性交易，警方蒐證後聲請搜索票，日前攻堅掃蕩，當場查獲多組客人與小姐正從事性交易，更發現負責人是百萬網紅，全案訊後依法送辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年1月11日
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（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中市北區一家養生會館暗藏春色，警方日前查獲多組客人與小姐正從事性交易，過程中發現吳姓負責人竟是「抖音百萬網紅」，常在網路張貼廣告招攬生意，詢後10人遭移送法辦。

台中市第二警分局今天透過文字稿指出，日前獲報台中市北區某養生會館掛羊頭賣狗肉，標榜「健康」養生會館，卻私底下從事非法性交易，警方著手蒐證後向檢方聲請搜索票，8日執行霹靂攻堅掃蕩，當場查獲多組客人與小姐正從事性交易。

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警方將負責人、幹部員工及客人、小姐等計40多人，全帶回詢問，並查扣營業所得新台幣50萬餘元及手機、電腦主機等大量證物。據了解，吳姓負責人為短影音平台「抖音」的百萬色情網紅，時常利用網紅身分在各大論壇及臉書刊登性交易廣告攬客，並招募美容師提供特殊性服務。

全案經偵訊後，吳女依刑法妨害風化罪嫌移請台中地檢署偵辦，小姐及男客皆依違反社會秩序維護法移送裁處。該養生會館預計在查獲隔日舉辦年終歡樂變裝PARTY尾牙活動，也因遭警方掃蕩而泡湯，年終尾牙只能在警局中悲情度過。（編輯：謝雅竹）1140111

#網紅
#台中市第二警分局
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