民眾上街對抗司法 藍綠白立委各有說法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北13日電）立法院今天安排「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯」專報。藍白立委認為專題報告題目荒謬，並提出質疑。綠委則認為不能縱容「放火燒掉地檢署」的言論。

台灣民眾黨11日舉辦「111釘孤枝，拒絕綠色威權，還我司法正義」集會，立法院司法及法制委員會今天邀請司法院、法務部率所屬相關單位列席就「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專題報告並備質詢。

法務部長鄭銘謙指出，集會遊行是否涉及刑事責任，應視具體個案，司法院則表示，若有具體個案，應尊重法院認定。

陽明交大特聘教授林志潔受邀發表意見，她認為，集會遊行固然為基本權利，但對偵審中的個案施加壓力，對司法公正性有很大影響，尤其是對證人或鑑定人而言，先進法制國家都有規範。

民眾黨立委黃國昌指專案報告荒謬、可笑，他表示，號召活動的就是他，歡迎檢警調偵辦，並指司法官學院院長吳巡龍曾到最高法院抗議、民進黨立委柯建銘曾帶頭包圍地檢署、民進黨立委邱議瑩曾踹破法務部長辦公室大門，是否都要偵辦？

國民黨立委羅智強、吳宗憲則不滿民進黨召委鍾佳濱安排這個題目的專案報告。羅智強質疑，怎麼不辦「鍾佳濱持油壓剪毀損公物」「柯建銘司法關說」的專題報告。

吳宗憲則指出，憲法保障集會結社、言論自由，但召委鍾佳濱竟然安排這種題目，一個國家要干涉司法通常是執政黨，說在野黨可以干涉司法只是「政治嘴砲」。

有出席「111釘孤枝」活動的吳宗憲說，他高中時也曾去野百合學運。他質疑黃絲帶運動要求「扁案公平審判」、洪仲丘案有人上街是否都是妨害司法公正。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨召委鍾佳濱指出，野百合是「解散國民大會」，不是針對司法個案；而統促黨榮譽主席林正杰在活動中表示「如果檢察官最後交代不了，如果太可惡，大家就到地檢署放一把火把地檢署燒掉」是否涉及恐嚇、煽惑犯罪？

民進黨立委吳思瑤表示，她對法務部預算遭在野黨凍結、被砍感到不可思議，如果立委不認為一場活動會傷及司法獨立，那麼透過質詢、預算案、臨時提案、杯葛人事案、利用實質影響力號召公審來干涉司法個案，算不算影響司法獨立。（編輯：方沛清）1140113