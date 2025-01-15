台26線屏東枋山段便當店遭竊 業者懸賞尋賊車影像

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（中央社記者黃郁菁屏東縣15日電）屏東台26線枋山段上的便當店遭闖空門，損失約新台幣20萬元。業者徵求14日凌晨2時10分至40分行車記錄器影像，欲尋找竊賊車輛，若成功逮人，將提供賞金萬元。

受害店家枋山鬍鬚源池上飯包老闆娘接受中央社記者電訪表示，因僅於店內安裝監視器，沒有錄到竊賊車輛，徵求1月14日凌晨2時10分至40分間，台26線上路過車輛行車記錄器，任何照到停車場、廚房倉庫皆可，若事後成功逮人將提供賞金1萬元。資訊可私訊臉書（Facebook）粉絲專頁或電聯08-8761950。

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老闆娘表示，夜半店面鐵門拉下，這名竊賊爬水塔從頂樓連破2道門，長驅直入至櫃檯搜刮，顯然對環境相當熟悉，疑為熟人所為；竊案發生後，也趕緊於店外安裝監視器。

屏東縣警察局枋寮分局表示，枋山分駐所昨早8時許接獲民眾報案，枋山鄉一間便當店發生竊案，員工發現櫃檯零錢遭竊後，調閱店內監視器影像查看，發現1名竊嫌於深夜2時20分許進入行竊，初估約損失20萬；獲報後已展開調查，掌握犯嫌特徵，擴大調閱附近監視器畫面追查中。（編輯：陳仁華）1140115