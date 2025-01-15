6旬男子石梯坪撿拾海菜落海 救起送醫不治

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）家住台東林姓男子今天到石梯坪疑撿拾海菜，被大浪捲入海中，海巡及消防人員獲報後到場救援，當地地形崎嶇，好不容易搜尋到載浮載沉男子救援上岸，送醫急救後仍不治。

東部分署第一二岸巡隊表示，石梯安檢所今天中午接獲羅姓釣客通報，在花蓮石梯坪遊憩區內礁岩區有民眾落海，請求協助救援。

第九巡防區指揮部隨即派遣第六海巡隊、第一二岸巡隊石梯漁港安檢所及新社安檢所人員趕赴現場搜救，同時通報豐濱消防分隊及港口派出所等單位協處。

海巡人員抵達現場搜尋，最後在石梯坪遊憩區內南側礁岩處發現落海民眾，隨即下水將人拖帶上岸並實施CPR搶救；由於現場地形崎嶇不易行動，由海巡人員與豐濱消防分隊使用充氣浮囊救生背板將落海民眾搬運至道路上，再由豐濱消防分隊送花蓮醫院豐濱分院搶救。

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警消初步調查，60歲林姓男子與其親戚今天上午到石梯坪撿拾海菜，因風浪大，不慎被捲入海中。

東部分署第一二岸巡隊呼籲，近期天候海象較不穩定，東部海域仍有長浪發生的機率，提醒民眾於海象不佳期間避免從事水域遊憩及岸際採捕水產動植物等活動，以免發生意外。（編輯：謝雅竹）1140115