加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
以色列哈瑪斯停火協議才簽下 加薩再遭空襲20死
首頁 / 社會

88會館郭哲敏2億元交保 新北檢再提抗告

2025/1/16 15:03（1/16 15:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
88會館負責人郭哲敏（前）涉地下匯兌案，新北地方法院合議庭13日裁定以新台幣2億元交保，限制出境出海、輔以科技監控。郭哲敏下午辦保完成，從地院離開。 中央社記者趙敏雅攝 114年1月13日
88會館負責人郭哲敏（前）涉地下匯兌案，新北地方法院合議庭13日裁定以新台幣2億元交保，限制出境出海、輔以科技監控。郭哲敏下午辦保完成，從地院離開。 中央社記者趙敏雅攝 114年1月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北16日電）88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，新北地院合議庭日前第4度裁定交保，交保金提高到新台幣2億元。郭哲敏當天籌足保金，下午辦保完成。新北地檢署今天表示，再提起抗告。

全案1月10日辯論終結，檢方指出，郭哲敏涉嫌經營博弈網站，獲利新台幣16億餘元，另涉地下匯兌經手金額至少達217億餘元，依違反賭博、組識犯罪防制條例等罪，向法院求刑15年。檢方認為，共犯張旭昇為犯罪集團核心，求刑10年，案件定於5月29日宣判。

郭哲敏涉案後潛逃到泰國，民國112年8月遭警方解送回台歸案、羈押禁見。郭哲敏去年獲合議庭2度以5000萬元交保、1度以1億元交保；張旭昇交保金從30萬、500萬元，最後增加到1000萬元。

檢方3度抗告成功，去年11月27日新北地方法院合議庭認為郭哲敏、張旭昇原羈押原因及必要性仍然存在，裁定延長羈押禁見2月。

由於郭哲敏、張旭昇羈押期將滿，台灣新北地方法院合議庭13日上午評議，本案關於郭哲敏和張旭昇部分已審理終結，裁定郭哲敏、張旭昇分別以2億、2000萬元交保。

2人限制出境出海，接受電子腳鐐及居家讀取器科技設備監控8個月，每天上午9時、晚間9時，在限制住居處持個案手機拍攝面部照片，並同步傳到科技設備監控中心各1次。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

郭哲敏13日下午1時30分籌到2億元，下午3時開始設定電子腳環設備監控，下午5時30分許從地院離開。

台灣新北地方檢察署表示，認郭哲敏、張旭昇有逃亡及勾串之虞，有羈押禁見必要，依法提起抗告。（編輯：方沛清）1140116

郭哲敏
88會館郭哲敏繳2億元第4度交保 新北檢將提抗告88會館郭哲敏2億元交保 限制出境出海戴電子腳鐐
張旭昇
郭哲敏再拚交保強調絕對不逃 地院改裁羈押禁見郭哲敏涉地下匯兌3度開庭拚交保 地院改裁羈押禁見
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：