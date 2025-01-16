88會館郭哲敏2億元交保 新北檢再提抗告

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（中央社記者趙敏雅新北16日電）88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌，新北地院合議庭日前第4度裁定交保，交保金提高到新台幣2億元。郭哲敏當天籌足保金，下午辦保完成。新北地檢署今天表示，再提起抗告。

全案1月10日辯論終結，檢方指出，郭哲敏涉嫌經營博弈網站，獲利新台幣16億餘元，另涉地下匯兌經手金額至少達217億餘元，依違反賭博、組識犯罪防制條例等罪，向法院求刑15年。檢方認為，共犯張旭昇為犯罪集團核心，求刑10年，案件定於5月29日宣判。

郭哲敏涉案後潛逃到泰國，民國112年8月遭警方解送回台歸案、羈押禁見。郭哲敏去年獲合議庭2度以5000萬元交保、1度以1億元交保；張旭昇交保金從30萬、500萬元，最後增加到1000萬元。

檢方3度抗告成功，去年11月27日新北地方法院合議庭認為郭哲敏、張旭昇原羈押原因及必要性仍然存在，裁定延長羈押禁見2月。

由於郭哲敏、張旭昇羈押期將滿，台灣新北地方法院合議庭13日上午評議，本案關於郭哲敏和張旭昇部分已審理終結，裁定郭哲敏、張旭昇分別以2億、2000萬元交保。

2人限制出境出海，接受電子腳鐐及居家讀取器科技設備監控8個月，每天上午9時、晚間9時，在限制住居處持個案手機拍攝面部照片，並同步傳到科技設備監控中心各1次。

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郭哲敏13日下午1時30分籌到2億元，下午3時開始設定電子腳環設備監控，下午5時30分許從地院離開。

台灣新北地方檢察署表示，認郭哲敏、張旭昇有逃亡及勾串之虞，有羈押禁見必要，依法提起抗告。（編輯：方沛清）1140116