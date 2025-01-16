議員控告涉圖利黑熊學院 劉世芳：竹篙湊菜刀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順、高華謙台北16日電）週刊報導警政署編列預算指名黑熊學院等辦理民防訓練。多名新北市議員今天遞狀告發內政部長劉世芳等涉圖利。劉世芳說，提告者根據媒體訊息「竹篙湊菜刀」，非常遺憾。

鏡週刊日前報導，警政署在民國114年度預算編列新台幣2218萬元，執行「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」；內政部去年11月曾發函給某直轄市政府，內容揭示警政署規劃由壯闊台灣、黑熊學院等NGO（非政府組織）團體辦理各項民防訓練課程，引發質疑。

內政部15日發布新聞稿指出，警政署編列「114年度精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫（簡稱中程計畫）」成本效益分析報告，已於民國113年10月9日函送立法院，並在114年度預算書中公開說明，項目都是中央補助地方政府辦理民防工作，絕無規避國會監督。

新聞稿中，內政部表示，中程計畫編寫內容提及民間組織只是舉例，不是指定合作單位，未來必定依法嚴格執行公開招標程序。

國民黨新北市議員林國春、王威元、呂家愷、陳明義等人今天上午到台北地檢署，告發劉世芳與警政署涉嫌圖利、違反預算法等罪。

林國春指出，警政署直接發函地方政府用「例如」的方式提到黑熊學院、壯闊台灣，就是間接推薦黑熊學院、壯闊台灣，請問哪一個地方警察局敢得罪警政署，就是想要圖利這2個團體，假如新聞媒體報導沒有出來，這些預算就給這2個團體了。

他表示，許多基層同仁向他表達警政署編列預算給這些團體不如拿來補助義警、義交、義刑、民防等組織，甚至拿來提升基層同仁裝備都比花在這些團體還要好。

劉世芳今天在部務會報會後記者會指出，警政署確實有以密件發中程計劃的公文給各縣市政府，關於未來KPI（關鍵績效指標）方式也在去年8月、9月送立法院參考。

透過 Google News 追蹤中央社

她說，警政署在中程計劃有以舉例方式提到壯闊台灣與黑熊學院，「但什麼事也沒發生」，因為114年預算現在還在立法院審查，但尚未執行，不曉得是如何圖利，她也請警政署調查各縣市警察局在訓練時是否有請黑熊學院，結果都沒有。

劉世芳表示，提告者根據媒體訊息「竹篙湊菜刀」，她覺得非常遺憾，希望提告者查察清楚；另外，昨天內政部發出新聞稿也提到從沒規避國會監督。若有任何需要採購或招標案件都照政府採購法進行，一定合法合規。（編輯：戴光育）1140116