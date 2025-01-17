高院駁回檢方抗告 88會館郭哲敏2億元交保確定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北17日電）新北地方法院審理88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，合議庭4度裁定交保，交保金提高至2億元，並施以電子監控，新北地檢署不服，提起抗告。台灣高等法院今天裁定駁回抗告。

高院新聞資料指出，郭哲敏、張旭昇犯罪嫌疑均屬重大，其中涉犯銀行法的非法經營國內外匯兌業務罪，是最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有相當理由足認郭哲敏、張旭昇有逃亡之虞。

新聞資料表示，審酌本案已辯論終結，並訂今年5月29日宣判，再綜合考量檢察官所提出的郭哲敏、張旭昇具保金額、相關強制處分及施以科技監控的意見，以及郭哲敏、張旭昇涉案情節、身分、地位、資力、不法所得、羈押期間等情，認為命具保及限制住居、出境、出海，並接受科技設備監控，應有相當程度的約束力，而能防止他們逃亡，原裁定並無違誤或不當。

高院表示，檢察官抗告主張郭哲敏、張旭昇有逃亡、串證之虞，且具保及科技設備監控等處分不足以替代羈押，且電子監控設備妥善度有侷限性、郭哲敏、張旭昇可能與其他共犯勾串、本案可能再開辯論等事由。

高院進一步指出，原裁定諭知的具保金額，尚無悖於檢察官於原審羈押庭訊問所表示的高額保證金，限制住居、出境、出海及科技監控處分，也符合檢察官於原審羈押庭訊問時所表示的意見，至於其餘檢察官所指涉部分，因未具體指明依據，據此認定檢察官抗告無理由，裁定駁回。

引爆檢警出入爭議場所風波的88會館負責人郭哲敏，涉經營線上博弈網站及地下通匯，案發後潛逃海外被新北地檢署通緝。民國112年8月，郭哲敏在泰國被法務部調查局押解返台，遭羈押禁見；同案共犯張旭昇於郭哲敏到案後投案，也遭羈押禁見。

檢方依銀行法、洗錢防制法等罪起訴郭哲敏等人，全案移審新北地方法院，仍裁定郭哲敏羈押禁見。

透過 Google News 追蹤中央社

113年4月，新北院一度裁定郭哲敏以新台幣5000萬元交保，案經檢方抗告，高院發回更裁，新北院改裁定羈押禁見。同年11月，新北院再度裁定郭哲敏5000萬元交保，限制出境、出海及住居，並施以電子監控。檢方不服交保裁定，提起抗告，高院再度發回，新北院第3度裁定交保，金額增加至1億元。

檢方不服交，再度提起抗告，高院又發回更裁，新北院開庭訊問後，改裁定郭哲敏羈押禁見。由於郭哲敏羈押期限將屆滿，新北院開庭訊問後，今年1月第4度裁定郭哲敏交保，金額再增加至2億元，限制住居、出境、出海，並施以電子監控。檢方不服，提起抗告，高院今天做出裁定。（編輯：張銘坤）1140117