屏東土地公被偷 竊嫌竄逃超商內落網神像去向不明

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（中央社記者黃郁菁屏東縣20日電）屏東枋山鄉一間寺廟土地公神像19日遭竊，警方獲報追查，在枋寮市區發現犯嫌車輛，發動圍捕；犯嫌拒捕，衝撞警車後逃逸，但仍在今天凌晨1時遭逮，神像則下落不明。

屏東縣警察局枋寮分局偵查隊長陳賜明接受中央社記者電訪表示，遭竊寺廟為地方小廟，34歲林姓男子有竊盜、毒品等前科，精神不穩定、對於偷盜神像動機說詞反覆；林嫌稱神像已交予朋友，警方搜車也未見土地公像，神像目前下落不明。

枋寮分局表示，加祿、內獅聯合所於19日晚間接獲民眾報案，寺廟內神像遭竊，經調閱監視器畫面發現1名不明男子進入寺廟，徒手拜拜後，即將寺廟內祀奉土地公神像竊走。

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枋寮分局指出，員警於枋寮市區發現犯嫌駕駛作案車輛欲攔檢盤查，犯嫌見狀立即駕車逃逸，分局通報發動攔檢圍捕；犯嫌為逃避員警圍捕，駕車衝撞警方巡邏車，員警為免生命及財產危害，對車輛輪胎射擊2發子彈；犯嫌最後於金榮陸橋下棄車逃逸，分局展開地毯式搜索。

警方於今天凌晨1時許，於枋寮鄉某超商內成功逮捕林嫌。枋寮分局表示，全案詢後將依竊盜、妨害公務、毀損等罪嫌，移送屏東地方檢察署偵辦。（編輯：陳仁華）1140120