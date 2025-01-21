嘉縣貨車、機車事故 婦與出生2個月女兒不治

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（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）嘉義縣蕭姓婦人昨天騎機車帶2個月大的女兒外出，在大林鎮一處路口與大貨車發生追撞，蕭婦與女兒緊急送醫急救，因傷勢嚴重，母女2人仍宣告不治。事故原因待調查釐清。

嘉義縣消防局於昨天下午3時據報，指大林鎮中興路附近發生嚴重車禍，立即派遣救護車前往，趕抵發現為大貨車與機車車禍，傷者為蕭姓婦人及其2個月大的女兒，均呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫急救後，仍宣告不治。

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嘉義縣警察局民雄分局今天表示，36歲蕭婦剛生產約2個月，昨天騎機車回大林鎮的娘家聊天，直到昨天下午3時左右，騎車帶著2個月大的女兒要去買東西，在行經大林鎮中興路時，欲左轉時，不慎與對向直行的大貨車追撞，因雙方幾乎沒有煞車，撞擊力道大，母女2人被撞飛出去，倒地不起。

警方指出，大貨車駕駛吳姓男子酒測值為零，蕭婦騎車時，將女兒背在胸前，撞擊時，其女兒首當其衝，當場沒呼吸心跳，2人送醫急救，宣告不治時間相繼約20分鐘。（編輯：謝雅竹）1140121