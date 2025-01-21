吳東進新板傑仕堡案致新壽損失近億 檢：假公濟私

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（中央社記者趙敏雅新北21日電）新光人壽前董事長吳東進經營「新板傑仕堡」時涉嫌圖利關係企業，使新壽損失近新台幣1億元，遭起訴求刑5年。新北檢認定，吳東進混淆公司利益，造成假公濟私結果，破壞金融穩定。

檢調調查，新光人壽獲土地地上權，投資興建「新板傑仕堡」後，時任新光人壽董事長吳東進涉嫌挪用大樓空間、擅自追加工程款等，打造傑仕堡健身公司經營的JX健身俱樂部，沒有為新光人壽最大利益考量。

檢方調查，2014年間新壽以12億餘元向中油標購板橋油庫口6筆土地地上權後，興建新板傑仕堡大樓，A、B、C共3棟大樓，新壽欲將B棟大樓作為樂齡宅使用，其中B棟2樓規劃為對外營業的健身房，因與其他公司條件談不攏，吳東進決定改由自己經營健身房，並指示新光人壽不動產管理部前副總經理盧麒堯、林偉傑、及資深協理張良梓等人協助處理裝修工程等。

檢方調查，吳東進成立傑仕堡健身公司，直接與間接持股超過9成，為最終受益人，卻未揭露利害關係，讓新光人壽幫忙傑仕堡健身公司支裝潢費，還讓JX健身俱樂部使用空間免費擴張等，未送董事會決議，致使新光人壽承受9947萬2874元損失，相對應讓傑仕堡健身公司獲利，而吳東進以自己、配偶名義持有傑仕堡健身公司股分91.1%，因此獲利9061萬9788元利益。

根據起訴書，偵查時吳東進辯稱，JX健身俱樂部室內設計及裝修工程都是在開會時下指示，是共同決定，並稱B棟23次追加工程款項是花在新光人壽不動產上，追加的是公共設備，本應由業主新光人壽出， 還指整個交易其實對新光人壽有利，「沒迴避是因為沒人叫我迴避，這是大家的疏失」。

不過，新光人壽獨董與前獨董證述，不知道傑仕堡健身公司實際負責人是誰，另新光人壽相關人供述，吳東進個性很急，常會在工地現場視察時發現有不滿意的地方，就會要求在隔日或時限內變更，因為吳東進要求完成時間很短，根本來不及跑簽核流程，他只能按照辦理。

檢方指出，吳東進用新光人壽資金為自己控制的獨立公司傑仕堡健身公司支出裝潢設備費用，將新光人壽與傑仕堡健身公司利益混在一起，形同假公濟私，新光人壽在吳東進此態度經營下，員工上行下效，在公司形成只要對吳東進有利，就是對新光人壽有利的錯誤觀念。

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檢方表示，依保險法特別背信罪、證券交易法非常規交易罪等起訴吳東進，經考量其犯行及年近80歲等因素，向法院建請求刑5年。

同案被起訴包含新光人壽不動產管理部前副總經理盧麒堯、林偉傑，及新光人壽不動產管理部資深協理張良梓。檢方認為盧麒堯、林偉傑、張良梓等人為新光人壽高階職員，配合長官從事違法行為，破壞金融體系，建請量處適當之刑。（編輯：張銘坤）1140121