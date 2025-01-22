鈕承澤性侵服刑假釋獲准 花蓮監獄：最快春節後出獄

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）導演鈕承澤因性侵判刑4年定讞，民國110年11月底入監服刑，日前4度申請假釋終獲准。花蓮監獄今天指出，須待北檢安排妥當保護管束措施，最快農曆年後才能重獲自由。

法務部矯正署花蓮監獄副典獄長楊垂雄今天接受媒體聯訪指出，性侵案件假釋需更嚴謹程序，依據「監獄行刑法」138條規定，須由台北地檢署安排保護管束後通知花監釋放。

鈕承澤原將戶籍遷到花蓮，在花蓮監獄服刑，在監期間又將戶籍遷回台北，出監後由北檢受理保護管束報到。楊垂雄指出，目前等候北檢做適當銜接，還在協調及規劃中，推測可能無法趕在過年前完成，最快也要春節後。

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楊垂雄說，鈕承澤在獄中表現正常，昨天得知假釋通過消息，情緒穩定。

全案起於鈕承澤擔任電影「跑馬」劇組導演期間，107年一場聚會後，不顧女性工作人員反抗，性侵得逞，一、二審都依強制性交罪被判處有期徒刑4年，鈕承澤提起上訴，最高法院認為二審判決已綜合卷內相關卷證資料，說明認定鈕承澤犯強制性交罪證據及理由，無違背法令，110年駁回上訴，全案確定。（編輯：陳仁華）1140122