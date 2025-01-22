鈕承澤性侵案假釋 北檢確認監督機制後才能出監

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（中央社記者林長順台北22日電）導演鈕承澤因性侵判刑4年定讞，日前4度申請假釋獲准。據了解，由於鈕承澤是性侵害犯，台北地檢署正會銜社會安全監督網絡成員，待監督機制與限制命令確認後才能辦理出監作業。

鈕承澤於民國107年參與一場聚會後，不顧女性工作人員反抗，性侵得逞，一、二審都依強制性交罪被判處有期徒刑4年，最高法院於110年駁回上訴，全案確定。鈕承澤戶籍提前遷至花蓮，並在花蓮入監服刑。

服刑期間，鈕承澤曾3度申請假釋遭駁，日前第4次申請假釋，由於鈕承澤執行日數（含縮刑）已超過8成5，經花蓮監獄假釋審查會審查，已陳報矯正署許可假釋。台灣高等法院裁定鈕承澤假釋中付保護管束。

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花蓮監獄副典獄長楊垂雄受訪時指出，性侵案件假釋需更嚴謹程序，依據「監獄行刑法」138條規定，須由台北地檢署安排保護管束後通知花監釋放。目前等候北檢做適當銜接，還在協調及規劃中，推測可能無法趕在過年前完成，最快也要春節後。

由於鈕承澤是性侵害犯假釋，北檢正會銜轄區婦幼警察隊及家庭暴力暨性侵害防治中心、警分局、派出所等社會安全監督網絡成員，建立聯繫機制，待相關監督機制與限制命令確認後將依規定辦理出監作業。（編輯：蕭博文）1140122