加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

鈕承澤性侵案假釋 北檢確認監督機制後才能出監

2025/1/22 13:51（1/22 13:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為鈕承澤（前右）入監前赴花蓮地檢署報到。（中央社檔案照片）
圖為鈕承澤（前右）入監前赴花蓮地檢署報到。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北22日電）導演鈕承澤因性侵判刑4年定讞，日前4度申請假釋獲准。據了解，由於鈕承澤是性侵害犯，台北地檢署正會銜社會安全監督網絡成員，待監督機制與限制命令確認後才能辦理出監作業。

鈕承澤於民國107年參與一場聚會後，不顧女性工作人員反抗，性侵得逞，一、二審都依強制性交罪被判處有期徒刑4年，最高法院於110年駁回上訴，全案確定。鈕承澤戶籍提前遷至花蓮，並在花蓮入監服刑。

服刑期間，鈕承澤曾3度申請假釋遭駁，日前第4次申請假釋，由於鈕承澤執行日數（含縮刑）已超過8成5，經花蓮監獄假釋審查會審查，已陳報矯正署許可假釋。台灣高等法院裁定鈕承澤假釋中付保護管束。

google news透過 Google News追蹤中央社

花蓮監獄副典獄長楊垂雄受訪時指出，性侵案件假釋需更嚴謹程序，依據「監獄行刑法」138條規定，須由台北地檢署安排保護管束後通知花監釋放。目前等候北檢做適當銜接，還在協調及規劃中，推測可能無法趕在過年前完成，最快也要春節後。

由於鈕承澤是性侵害犯假釋，北檢正會銜轄區婦幼警察隊及家庭暴力暨性侵害防治中心、警分局、派出所等社會安全監督網絡成員，建立聯繫機制，待相關監督機制與限制命令確認後將依規定辦理出監作業。（編輯：蕭博文）1140122

#鈕承澤
#北檢
#楊垂雄
延伸閱讀
鈕承澤性侵案假釋付保護管束 出獄後須向觀護人報到鈕承澤案判4年 法官：被害人陰影難抹滅宥勝強制猥褻女子一審判8月 二審緩刑5年須付公庫200萬炎亞綸性影像案緩刑3年 法院：被害人原諒並同意
鈕承澤
鈕承澤性侵服刑假釋獲准 花蓮監獄：最快春節後出獄鈕承澤性侵案入監 第4度申請假釋獲准
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

65
更多編輯台推薦新聞：