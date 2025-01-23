南投2警官涉偽造文書及洩密交保 各記1小過拔官

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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）南投縣警察局警官謝浚鋒、陳志豪涉偽造文書及洩密，昨天遭搜索辦公室，移送地檢署複訊後諭知8萬、3萬元交保；縣警局今天進一步指出，2人先記1小過並調整非主管職。

南投縣警察局警務參謝浚鋒、刑警大隊分隊長陳志豪涉瀆職，昨天遭台北地方檢察署搜索辦公室，南投縣警察局督察長王國峯、刑警大隊長蕭榮哲今天對外說明表示，謝員、陳員經詢問後，昨天晚間移送地檢署複訊，檢察官分別諭知謝員新台幣8萬元交保、陳員3萬元交保。

南投縣警察局表示，內政部警政署政風室、南投縣警察局受檢察官指揮，主動自清自檢，共同偵辦謝姓警務參、陳姓分隊長涉嫌偽造文書及洩密等案，22日上午持搜索票搜索2人辦公處所，並查扣相關證物。

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據了解，警階二線四星警務參謝浚鋒涉嫌透過陳志豪以公務電腦查詢資料，但查詢事由卻含混不清，因此涉偽造文書、洩密；縣警局表示，謝員、陳員知法犯法，影響警譽重大，分別予以記過嚴懲，調整非主管職務並加強列管考核，從嚴追究相關人員考核監督責任。

縣警局針對「非因公查詢」先對2人各記1小過，涉偽造文書、洩密部分，待偵審結果會有進一步懲處；縣警局表示，對於員警違法、違紀案都主動調查並依法嚴處，秉持警紀警辦、毋枉毋縱立場，展現淨化團隊決心以維警譽。（編輯：陳仁華）1140123