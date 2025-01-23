幫貧困收容人過好年 慈善機構捐物資傳愛泰源監獄

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（中央社記者盧太城台東縣23日電）台東泰源監獄與福德慈善會今天攜手，辦理貧困收容人捐贈物資活動；監獄表示，有許多收容人在監內生活困苦，因此結合慈善機構，幫他們過好年。

台東泰源監獄今天發布新聞稿表示，泰源監獄長年致力於連結社會福利團體，幫助家庭經濟困難或長期未有家人關懷的收容人能獲得日常物資的援助，進而改善生活品質，並減輕收容人或其家庭的負擔，重拾收容人生活希望。

春節前夕再度與福德慈善會合作募集各類生活物資，捐助監內來自各縣市50名貧困收容人，每份物資都承載對收容人的關懷與鼓勵。

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泰源監獄表示，收容人阿光（化名）表示，因自己犯下的錯誤，導致與家庭關係疏離，缺乏家庭心理支持及經濟援助，難免會有低落情緒，在監內生活中面臨著孤獨與困苦，在心理及情感上都承受巨大壓力，捐贈的資源不僅能滿足他的基本生活需求，也能在最艱難時刻帶來希望。

泰源監獄副典獄長許茂雄表示，福德慈善會的愛心增添收容人過年喜氣與溫暖，希望透過這樣的活動為收容人提供實質幫助，在春節前夕讓收容人有滿滿幸福感，他也勉勵收容人出監後，要懷著感激的心去幫助有需要的人，讓愛與希望蔓延至社會各角落。（編輯：陳仁華）1140123