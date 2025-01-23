彰化民宅大火2死2重傷 起火原因疑為電線短路

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（中央社記者吳哲豪、鄭維真彰化23日電）彰化市民宅大火造成2死2重傷；彰縣消防局指出，起火點在1樓，研判是電線短路起火燃燒，鐘男1家4口逃生不及，鐘男和3歲兒子送醫不治，妻子和未滿1歲女兒傷重昏迷。

彰化市全福街民宅今天凌晨發生大火，彰化縣消防局獲報出動15輛消防車、6輛救護車及46名消防員前往滅火，消防隊員到場後，先救出在4樓的32歲徐男，徐男告訴消防隊員，姊姊及姊夫鐘男1家4口受困2樓。

消防隊員前往2樓救人時，發現鐘男1家4口擠在房間的一角抱在一起，但4人都已無呼吸心跳，消防隊員救出鐘男、徐女及3歲的兒子及7個月大的女兒。

鐘男、徐女被送往彰化秀傳醫院急救，鐘姓男童及女嬰被送往彰化基督教醫院救治，4人送醫時都沒有生命跡象，其中鐘男及3歲兒子搶救無效宣告不治，徐女及7個月大的女兒雖有呼吸心跳，但昏迷指數為3。

台灣彰化地方檢察署指出，下午已指派檢察官前往彰化市立殯儀館相驗遺體，並持續指揮偵辦，查明起火原因。

消防局人員指出，消防隊員抵達火場時發現，1樓堆滿雜物，逃生不易，等到撲滅大火後，研判起火點也在1樓，可能是電線短路起火燃燒。

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鄰居則說，原本只有徐男和母親住在這裡，最近徐男姊姊1家4口搬過來一起住，徐女原在宅急便上班，為照顧女嬰請育嬰假，至於徐母因在日本旅遊，接到消息後，最快明天可返回台灣。

彰化縣長王惠美前往彰秀醫院探視徐女，也向鐘男父親說明，縣府會提供必要協助，鐘父接受媒體採訪時說，原本兒子一家人過年行程都安排好了，家裡年夜飯的食材都準備好了，只等兒子回家團圓，沒想到過年前卻發生這種事情。（編輯：謝雅竹）1140123