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竹縣竹東鎮疑幫派持刀槍尋仇 2命危4輕重傷

2025/1/24 20:13
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（中央社記者管瑞平、魯鋼駿新竹縣24日電）新竹縣竹東鎮北興路二段今天下午發生槍擊案件，警方表示，現場有6人分別遭槍傷及刀械砍傷，其中2人命危，傷者有幫派背景，不排除為外地人糾眾尋仇，正調查中。

竹縣消防局指出，下午4時51分接獲報案稱竹東鎮北興路二段發生槍擊案，報案人表示現場有多名傷者，立即派遣竹東、芎林、二重救護車共5車10人前往救護。

消防局說，現場有5名傷者，其中1名40多歲男性腿部中彈且有刀傷，傷勢嚴重，已呈OHCA（到院前心肺功能停止），另外4人分別為50多歲男性腹部槍傷、51歲男性手腳刀傷、44歲男性雙腿及肩背刀傷、40多歲男性左腿刀傷，分別送醫急救。

附近居民向媒體說，事發前看到1輛車開到事發店門外，約有5人下車直接衝入店內上樓，不久就聽到「砰砰砰」的聲響，接著一群人下樓隨即駕車離開，事後店家的1名友人到場，發現屋內有多人受傷，趕緊報警將傷者送醫。

附近居民指出，多名男子持刀械闖入店家宛如電影幫派鬥毆情節，直呼「真的嚇死了」。

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竹東警方表示，案發後掌握現場另有1名傷者自行就醫，6名傷者中，包含現場OHCA男子在內，有2人命危。

警方證實，傷者多有地方幫派背景，至於5名行凶者疑為外地人士，犯案後逃逸，不排除為幫派間糾眾尋仇，目前已掌握車號，循線調查積極查緝中。（編輯：張銘坤）1140124

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