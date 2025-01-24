遊民嘉義山區連續偷竊 警方調閱監視器逮到人

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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉義縣警方近日調閱監視器逮捕涉嫌從超商ATM竊取民眾提領新台幣5000元的黃姓遊民，他還偷竊嘉義山區4間土地公廟香油錢，依竊盜罪嫌將他函送嘉義地檢署偵辦。

嘉義縣警察局竹崎分局今晚發布新聞稿表示，阿里山鄉梁姓女子20日在超商ATM提領5000元時，因當下出錢口較慢打開，誤以為錢沒有出來至超商櫃台詢問，隨後梁女打電話給銀行客服，客服表示該筆提款成功交易，驚慌下急忙跑到派出所報案。

竹崎分局樂野中和聯合所接獲報案後，立即派員警至超商及超商周遭調閱監視器，發現身著紅色外套黃姓遊民趁被害人前往櫃台詢問不注意之際，將提款機內鈔票竊取，旋即騎乘機車逃逸。

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警方在鎖定竊嫌後，沿線調閱監視器了解竊嫌逃離方向，並查訪部落居民，確認可能仍逗留在阿里山鄉達邦山區一帶，遂會同達邦里佳聯合所展開地毯式搜尋，在達邦村一處偏僻山區廢棄工寮發現黃姓犯嫌使用的普重機車，並在工寮內將他逮捕。

警方偵辦時，又發現黃嫌數日前分別在竹崎鄉、梅山鄉、阿里山鄉偷竊4間土地公廟的香油錢，黃嫌坦承犯行不諱，全案依竊盜罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1140124