屏警擴大臨檢227處 查獲賭博槍毒移送40人

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）春節將到來，屏東縣政警察局擴大臨檢高風險場所共227處，查獲職業賭場、槍砲、毒品等案共17件、逮40人，並查扣不法所得與改造槍枝等，均依法移送屏東地檢署偵辦。

屏警配合警政署執行「全國威力掃蕩」專案行動，25及26日警力編組，針對轄內KTV、小吃部、電子遊藝場、酒吧、複合式釣蝦場、主題餐廳、民宿等高風險營業場所及可疑為黑道幫派經營、圍事等治安顧慮場所，強力執行擴大臨檢及行政聯合稽查，共計稽查227處。

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刑警大隊副大隊長江啓超今天接受媒體聯訪表示，查獲職業賭場4件16人、六合彩簽賭10件11人、槍砲案1件1人、毒品案2件2人及緝獲逃犯10人；現場查扣不法所得新台幣約20萬元、改造槍枝1把、子彈2顆、第二級毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）1顆、第三級毒品卡西酮（俗稱喵喵）1公斤、愷他命（俗稱K他命）1包、毒品哈密瓜錠1包、毒品咖啡包5包等證物，均移送地檢署偵辦。

屏東警察局長戴台㨗表示，農曆年節期間，如遇有可疑幫派分子以暴力、恐嚇強收保護費滋擾店家，或有可疑高薪招募工作，有強扣帳戶、拘禁人員等妨害自由、恐嚇等不法情事，撥打110報案電話或就近至當地派出所報案，將強力偵辦追查到底，絕不讓惡勢力危害擴大。（編輯：陳清芳）1140127