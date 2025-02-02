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高雄冬日遊樂園人潮爆滿 攤商大打出手遭法辦

2025/2/2 13:57
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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高雄燈會「冬日遊樂園」系列活動，過年期間人潮爆滿，也吸引攤商擺攤，卻有攤商大打出手，場面火爆。警方表示，3人因擺攤距離過近產生衝突，均已到案，後續依法查處。

高雄冬日遊樂園1月25日開幕，高雄港16至18號碼頭及高雄流行音樂中心周邊人潮爆滿，也吸引攤商擺攤。不料昨天碼頭旁有攤商爆發肢體衝突，場面火爆，過程全被遊客目擊拍下。

高雄市警察局苓雅分局今天發布訊息表示，經調閱監視器追查，鎖定3人身分，其中一方為44歲陳男及46歲陳男，已於今天上午9時30分許到案；另一方35歲盧男今天上午11時許到案。經了解，是2方攤商共3人因擺攤距離過近而口角糾紛，產生肢體衝突。

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警方指出，影片中3名男子肢體衝突行為涉嫌違反刑法傷害罪嫌及社會秩序維護法，將於警詢後依法查處。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應以理性平和的態度溝通處理，並循合法方式解決，或儘速通知警方到場協助處理，切勿罔顧自身及他人安全，訴諸違法手段而觸法遭送辦。（編輯：蕭博文）1140202

#高雄流行音樂中心
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