墾丁牌樓疑遭車撞損壞 移除變形鋼板及交通管制

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（中央社記者黃郁菁屏東縣5日電）墾丁國家森林遊樂區牌樓疑遭車撞，致車道拱門鋼板變形。林業及自然保育署屏東分署今天已洽商移除鋼板，截至中午12時現場仍管制車輛通行，統一由下山車道單線雙向進出。

主管機關林保署屏東分署今天書面回覆表示，昨晚9時40分民眾通報墾丁派出所，墾丁牌樓疑似遭車輛撞擊。警方現勘發現，牌樓上山車道拱門、面向大尖山右邊車道外飾鋼板走位，目前正由警方調查中。

林保署屏東分署表示，已洽商緊急移除鋼板，鋼板移除前因有影響車輛通行之虞，現場已管制車輛通行，統一由下山車道進行單線雙向進出，請用路人配合現場交管人員指揮。

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林保署屏東分署提及，位於墾丁大街旁的墾丁國家森林遊樂區牌樓建置歷史已有50年以上，2004年為利遊覽車通行曾進行拱門加大，類此案件為首次發生。因屬偶發事件，將先就交通安全緊急處置，後續有關牌樓維護方式及是否設置警示標誌，將再就整體環境景觀及其文資價值一併評估考量。

屏東縣政府警察局恆春分局表示，目前仍在調閱監視器追查。此案可依道路交通管理處罰條例第62條第1項開罰；汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者並吊扣其駕駛執照1至3個月。（編輯：李淑華）1140205