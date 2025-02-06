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台東1月遭詐金額近億元 最大筆是假投資逾2千萬

2025/2/6 15:16（2/6 16:21 更新）
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台東1月受理詐騙案有84件，遭詐騙金額總計新台幣9493萬餘元；為強化民眾防詐意識，台東縣警察局6日進行防詐宣導，局長蔡燕明呼籲民眾平日可多關注「165打詐儀錶板」防詐。中央社記者盧太城台東攝 114年2月6日
台東1月受理詐騙案有84件，遭詐騙金額總計新台幣9493萬餘元；為強化民眾防詐意識，台東縣警察局6日進行防詐宣導，局長蔡燕明呼籲民眾平日可多關注「165打詐儀錶板」防詐。中央社記者盧太城台東攝 114年2月6日
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（中央社記者盧太城台東縣6日電）台東1月受理詐騙案有84件，總計金額新台幣9493萬餘元，其中最大筆是2550萬元，詐欺手法為假冒麥格理資產管理APP，警方呼籲民眾平日可多關注「165打詐儀錶板」防詐。

為響應內政部警政署「165打詐儀錶板」，強化全民防詐意識，台東警察局今天進行防詐宣導。

台東縣警察局長蔡燕明表示，台東縣113年共發生809件詐騙案件，其中「假投資」詐騙占比近3成，財損金額也以此類型最高；然而，相較於本島其他縣市，台東縣的受理案件數及財損金額均為最低。

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他表示，今年1月台東詐騙案件數達84件，詐騙財損總額達9493萬餘元，其中「假投資」詐騙22件，占比26.19%，金額為6892萬餘元，占金額比高達72.6%。最大一筆詐騙案是假冒麥格理資產管理APP，交付手法為當面交付、臨櫃匯款，總金額為2550萬元。

蔡燕明呼籲民眾，平日可多關注警政署的「165打詐儀錶板」、新聞報導及警察局製作的反詐影片，適時更新防詐資訊，提高自我防範能力。（編輯：謝雅竹）1140206

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