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台中南屯工地2工人摔落 18歲男搶救不治

2025/2/6 17:42
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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市南屯區1處工地今天搭建外牆鷹架工程時，2名工人不慎摔落地面，警方說，其中18歲男子送醫不治，25歲男子則腳部挫傷。台中市勞工局已勒令停工並開罰，移送司法機關偵辦。

台中市警方指出，中午11時43分許這處位於南屯區的工地發生工人墜落意外，監工當時聽到撞擊巨響，便往聲音方向尋找，發現張姓男子（18歲）及林姓男子（25歲）疑似墜樓，張男躺臥、林男則是坐著，隨即向119報案。

警方表示，2人為工程行員工，於案發地搭外牆鷹架工程，疑因作業不慎，自6樓外牆摔落1樓地面，張男經119送往林新醫院後，搶救無效宣告死亡，另林男腳部挫傷，意識清楚，送往林新醫院治療。

張姓男子家境清寒，家人得知死訊悲傷不已。市警局第四分局南屯派出所長邱量虔因為小時候也曾在工地打工過，對張男發生不幸感同身受，他表示，將盡棉薄之力，全額負擔張男的喪葬費。

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台中市勞工局獲報後立即派員實施勞檢，除依違反職業安全衛生法規定勒令停工，同時也開罰新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並移送司法機關偵辦，追究刑事責任。

勞工局除將向家屬表達慰問與關懷，也同步啟動「職業災害勞工個案管理服務」機制，協助妥善處理相關事宜，將此案列為防災宣導案例。（編輯：李淑華）1140206

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