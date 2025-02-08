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官員涉牽線李彥秀助理 移民署：主動自檢已停職

2025/2/8 13:20（2/8 13:46 更新）
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媒體報導，移民署黃姓官員涉牽線立委李彥秀辦公室協助解決招收烏干達學生來台打工案。移民署8日表示，此案是主動自檢，黃員起訴後就停職至今。圖為內政部移民署建物外觀。（移民署提供）中央社記者劉建邦傳真 114年2月8日
媒體報導，移民署黃姓官員涉牽線立委李彥秀辦公室協助解決招收烏干達學生來台打工案。移民署8日表示，此案是主動自檢，黃員起訴後就停職至今。圖為內政部移民署建物外觀。（移民署提供）中央社記者劉建邦傳真 114年2月8日
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（中央社記者劉建邦台北8日電）媒體報導，移民署黃姓官員涉牽線立委李彥秀辦公室協助解決招收烏干達學生來台打工案。移民署今天表示，此案是主動自檢，黃員起訴後就停職至今，針對涉貪案，尊重司法偵審。

自由時報報導，彰化地檢署2022年偵辦中州科技大學招收烏干達學生來台打黑工一案，發現移民署黃姓官員居中牽線國民黨籍立法委員李彥秀辦公室協助解決這些外籍學生的簽證問題。

內政部移民署今天發布新聞資料指出，媒體報導移民署黃姓官員涉及不當收受財物，居中牽線立委辦公室協助解決外籍學生的簽證問題，經台灣彰化地方法院於去年11月21日判決，認黃員涉貪污治罪條例等罪嫌不足，諭知無罪，彰化地檢署去年12月19日提起上訴，目前此案由台灣高等法院台中分院審理。

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移民署指出，此案緣至於2022年1月偵辦中州科技大學人口販運案時，意外發現相關狀況，經主動自檢，並報請彰化地檢署偵辦。

移民署表示，對於官員風紀一向採取零容忍，已強化內控防弊機制，並持續加強法治教育，防堵貪瀆；針對此案黃員涉貪，尊重司法偵審，會秉持勿枉勿縱原則嚴謹處理，保障守法公務員權益，端正公務員廉潔風氣。（編輯：張銘坤）1140208

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