男子3度酒駕 南院撤銷不准易科罰金或易服社勞

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（中央社記者張榮祥台南11日電）吳姓男子5年內3度酒駕，第3次遭判刑4個月，台南地檢署要求必須入監服刑，吳男提出異議聲明。台南地院裁定撤銷南檢不准易科罰金或易服社會勞動的執行指揮，全案可抗告。

台南地方法院法官認定台南地檢署未具體審酌、說明吳男「難收矯正之效」及「難以維持法秩序」理由，撤銷台南地檢署不准易科罰金及易服社會勞動的執行指揮。

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吳男分別於民國109年8月、111年3月因酒駕分別緩起訴處分及判刑2個月確定，第2次酒駕於111年7月易科罰金執行完畢，但吳男去年10月再犯酒駕，又被判刑4個月，台南地檢署不准易科罰金或易服社會勞動，吳男必須入監服刑。

吳男提出異議聲明，主張需要負擔家計，家中還有80歲的祖父及輕微中風的父親，在養護中心的舅舅每月也要支出新台幣2萬元至3萬元費用，另有房租2萬元，只有他能幫母親分擔家中所有開銷，不能沒有工作及收入，不能入監服刑，希望能易科罰金。（編輯：孫承武）1140211