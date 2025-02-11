加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
流感季最小死亡個案 未滿10歲童未打疫苗 併發壞死性腦病變
首頁 / 社會

苗縣10天遭詐逾千萬 網路交友租屋投資藏陷阱

2025/2/11 16:43（2/11 17:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
苗栗縣警察局11日舉辦記者會表示，2月1日至9日，全縣共受理50件詐騙案件，財產損失金額逾新台幣千萬元，縣長鍾東錦（前左4）出席分享自身親友遭詐騙經驗，呼籲全民提升防詐意識。中央社記者管瑞平攝 114年2月11日
苗栗縣警察局11日舉辦記者會表示，2月1日至9日，全縣共受理50件詐騙案件，財產損失金額逾新台幣千萬元，縣長鍾東錦（前左4）出席分享自身親友遭詐騙經驗，呼籲全民提升防詐意識。中央社記者管瑞平攝 114年2月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣警察局今天公布數據，10天內受理50件詐騙案，受害金額逾千萬元。網路社群中常見以美照吸引交友、租屋或高額獲利吸引投資訊息都暗藏詐騙陷阱，提醒民眾提高警覺。

苗栗縣警察局統計自2月1日至9日，全縣共受理50件詐騙案件，財產損失金額達新台幣1126萬元，不少民眾誤信網路詐騙訊息而受害。縣警局說，已加強網路巡邏，並與各社團版主建立聯繫機制，確保可疑詐騙貼文即時被移除，避免更多人被騙，包括113年度執行下架102件。

警方指出，其中一名在北部從事教職的男子，誤信網路投資高獲利，在投入400萬元後欲獲利了結不成，驚覺遭騙後報案。苗栗警分局獲報後利用被害人與詐團約定面交時，成功逮捕馬來西亞籍陳姓車手，警訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

縣警局表示，詐騙集團頻繁利用臉書在地社團發布詐騙訊息，除高獲利投資訊息外，也有以清涼美女照吸引加入LINE好友的假交友詐騙；標榜低廉價格、良好屋況，要求先匯款預訂看房租屋詐騙；以及以輕鬆賺錢求職廣告收購人頭帳戶等都是常見詐騙手法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鑒於詐騙集團猖獗，詐騙手法不斷翻新，苗栗縣長鍾東錦在縣務會議指示，各局處所屬官網首頁設置連結警政署165打詐儀錶板（https://165dashboard.tw/）加強宣導，以提升民眾識詐能力。

鍾東錦提及，身邊親友曾向他借錢，經警覺有異提醒對方可能落入詐騙圈套，後續透過警方勸導，朋友才發現被騙，因此平日防詐意識很重要。（編輯：孫承武）1140211

#苗栗縣警察局
#縣警局
#苗栗地檢署
#苗栗警分局
#馬來西亞籍
#鍾東錦
#打詐
苗栗縣警察局11日表示，日前接獲民眾報案稱誤信假投資訊息，遭詐騙新台幣400萬元，經與被害人合作，在約定面交時成功逮捕馬來西亞籍車手（右）。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月11日
苗栗縣警察局11日表示，日前接獲民眾報案稱誤信假投資訊息，遭詐騙新台幣400萬元，經與被害人合作，在約定面交時成功逮捕馬來西亞籍車手（右）。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月11日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：