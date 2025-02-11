苗縣10天遭詐逾千萬 網路交友租屋投資藏陷阱

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗縣警察局今天公布數據，10天內受理50件詐騙案，受害金額逾千萬元。網路社群中常見以美照吸引交友、租屋或高額獲利吸引投資訊息都暗藏詐騙陷阱，提醒民眾提高警覺。

苗栗縣警察局統計自2月1日至9日，全縣共受理50件詐騙案件，財產損失金額達新台幣1126萬元，不少民眾誤信網路詐騙訊息而受害。縣警局說，已加強網路巡邏，並與各社團版主建立聯繫機制，確保可疑詐騙貼文即時被移除，避免更多人被騙，包括113年度執行下架102件。

警方指出，其中一名在北部從事教職的男子，誤信網路投資高獲利，在投入400萬元後欲獲利了結不成，驚覺遭騙後報案。苗栗警分局獲報後利用被害人與詐團約定面交時，成功逮捕馬來西亞籍陳姓車手，警訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

縣警局表示，詐騙集團頻繁利用臉書在地社團發布詐騙訊息，除高獲利投資訊息外，也有以清涼美女照吸引加入LINE好友的假交友詐騙；標榜低廉價格、良好屋況，要求先匯款預訂看房租屋詐騙；以及以輕鬆賺錢求職廣告收購人頭帳戶等都是常見詐騙手法。

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鑒於詐騙集團猖獗，詐騙手法不斷翻新，苗栗縣長鍾東錦在縣務會議指示，各局處所屬官網首頁設置連結警政署165打詐儀錶板（https://165dashboard.tw/）加強宣導，以提升民眾識詐能力。

鍾東錦提及，身邊親友曾向他借錢，經警覺有異提醒對方可能落入詐騙圈套，後續透過警方勸導，朋友才發現被騙，因此平日防詐意識很重要。（編輯：孫承武）1140211