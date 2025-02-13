涉詐助理費遭移送複訊 陳怡君：我不是這樣的人

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（中央社記者謝幸恩台北13日電）民進黨台北市議員陳怡君涉以親友充作人頭助理，以詐領助理費。檢調昨天約談陳怡君等7名被告，今天凌晨2時許把陳怡君、張姓女主任移送士檢複訊，目前持續漏夜偵訊中。

面對媒體詢問其胞弟、弟媳是否為人頭助理，助理費款項是否挪作己用等問題，陳怡君表示，「懇請大家相信我的清白，我陳怡君不是這樣的人」，隨後在調查官陪同下走進去士林地檢署。

此外，檢察官訊後，今天凌晨諭令陳怡君辦公室前員工賀姓男子以新台幣50萬元交保，陳怡君胞弟、弟媳洪姓女子分別以1萬元交保。

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檢調獲報，陳怡君涉嫌自民國108年迄今，以陳姓胞弟、洪姓弟媳、張姓辦公室女主任胞姊、前員工賀姓男子等4名親友輪流充作人頭助理，前後詐領助理費金額估計約為新台幣300萬多元。

檢調追查出，陳怡君涉嫌指示張姓辦公室女主任、楊姓議會研究室女主任，協助作帳、提領薪水、保管人頭助理存摺等私人事宜，涉嫌違反貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪。（編輯：陳正健）1140213