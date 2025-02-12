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張顯耀涉受中國指示介選拉抬郭台銘聲勢 反滲透法起訴
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陳怡君涉詐助理費 弟弟、弟媳與前員工移送複訊

2025/2/12 21:17（2/12 21:38 更新）
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民進黨台北市議員陳怡君涉嫌以4名親友充作人頭助理，詐領助理費約新台幣300萬多元。檢調12日約談陳怡君等7人，晚間陳姓胞弟（圖）等被告陸續移送複訊。中央社記者張新偉攝 114年2月12日
民進黨台北市議員陳怡君涉嫌以4名親友充作人頭助理，詐領助理費約新台幣300萬多元。檢調12日約談陳怡君等7人，晚間陳姓胞弟（圖）等被告陸續移送複訊。中央社記者張新偉攝 114年2月12日
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（中央社記者謝幸恩台北12日電）民進黨台北市議員陳怡君涉嫌以4名親友充作人頭助理，以詐領助理費約300萬多元，檢調今天約談陳怡君等7名被告，晚間胞弟、弟媳與前員工等被告已陸續移送士檢複訊。

檢調接獲檢舉，陳怡君涉嫌自民國108年迄今，以陳姓胞弟、洪姓弟媳、張姓辦公室主任胞姊、前員工賀姓男子等4名親友輪流充作人頭助理，前後詐領助理費金額估計約為新台幣300萬多元。

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檢調進一步調取報帳憑證後，追查出陳怡君涉嫌指示張姓辦公室主任、楊姓議會研究室主任，協助作帳、提領薪水、保管人頭助理存摺等私人事宜，涉嫌違反貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪。

士林地檢署今天指揮法務部調查局台北市調查處，執行搜索陳怡君議會辦公室、中山區服務處、大同區服務處與涉案親友住居所等13地，並約談陳怡君、陳姓胞弟、洪姓弟媳、張姓主任、張姓主任胞姊、楊姓主任、賀姓前員工等7名被告，以及包括辦公室員工曾姓男子等4名證人到案。其中1名證人未到案。目前7名被告陸續移送士檢複訊。（編輯：龍柏安）1140212

檢調12日約談陳怡君等7名被告，晚間陳怡君的洪姓弟媳（左）等人陸續移送士檢複訊。中央社記者張新偉攝 114年2月12日
檢調12日約談陳怡君等7名被告，晚間陳怡君的洪姓弟媳（左）等人陸續移送士檢複訊。中央社記者張新偉攝 114年2月12日
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