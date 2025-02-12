陳怡君涉詐助理費 弟弟、弟媳與前員工移送複訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北12日電）民進黨台北市議員陳怡君涉嫌以4名親友充作人頭助理，以詐領助理費約300萬多元，檢調今天約談陳怡君等7名被告，晚間胞弟、弟媳與前員工等被告已陸續移送士檢複訊。

檢調接獲檢舉，陳怡君涉嫌自民國108年迄今，以陳姓胞弟、洪姓弟媳、張姓辦公室主任胞姊、前員工賀姓男子等4名親友輪流充作人頭助理，前後詐領助理費金額估計約為新台幣300萬多元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢調進一步調取報帳憑證後，追查出陳怡君涉嫌指示張姓辦公室主任、楊姓議會研究室主任，協助作帳、提領薪水、保管人頭助理存摺等私人事宜，涉嫌違反貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪。

士林地檢署今天指揮法務部調查局台北市調查處，執行搜索陳怡君議會辦公室、中山區服務處、大同區服務處與涉案親友住居所等13地，並約談陳怡君、陳姓胞弟、洪姓弟媳、張姓主任、張姓主任胞姊、楊姓主任、賀姓前員工等7名被告，以及包括辦公室員工曾姓男子等4名證人到案。其中1名證人未到案。目前7名被告陸續移送士檢複訊。（編輯：龍柏安）1140212