中正大學民調 近9成不贊成大麻合法化、廢除死刑

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（中央社記者劉世怡台北13日電）國立中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系今天公布民調結果，近9成民眾不贊成大麻合法化，87%的民眾不贊成廢除死刑，另53%民眾支持大法官釋憲提高判決死刑的條件。

新聞稿指出，針對113年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度進行電訪調查，研究結果於今天在國立中正大學台北聯絡處召開發表會，中正大學犯罪研究中心主任楊士隆主持時表示，調查發現民眾對於「開放大麻合法化」及「廢除死刑」高度否定，另53%民眾支持大法官釋憲提高判決死刑的條件。

這次調查於今年1月19日至20日，完成訪問全台1892位18歲以上民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.25個百分點；在調查實施完畢，並做出多項分析。

新聞稿指出，隨著國際上一些國家開放醫療用大麻合法化以及娛樂用大麻合法化，大麻合法化議題在台灣也引起廣泛討論；這次調查結果顯示，民眾對於大麻合法化 普遍採取否定的態度。

其中，有67.41%的民眾表示完全不贊成大麻合法化，而 22.31%的民眾認為「基本上不贊成大麻合法化，但如有配套措施願意考慮」，近9成（89.72%）的民眾表達了對大麻合法化的反對立場。

這反映出多數台灣民眾對於大麻合法化的可能性抱持較為保守的態度，政府在此議題上仍需保守謹慎，勿輕易開放，並參酌藥物濫用與醫療成癮專家之觀點，從事更多之科學評估與大麻對人體身心危害之宣導。

對於死刑存廢議題部分，有66.01%的民眾表示完全不贊成廢除死刑，這一數據達到10年內的新高。「基本上不贊成廢除死刑，但如有配套措施願意考慮」的比例占有 21.96%，總計87.97%的民眾對於廢除死刑持否定態度，顯示多數台灣民眾對於維持現行死刑制度具堅定支持。

死刑存廢的爭議深受社會風氣與價值觀演進影響，且涉及法律正義與人權保障的複雜議題，政府於此應審慎權衡社會主流意見與結合國際趨勢，透過深化公共討論與理性辯證，對死刑存廢議題進行更全面且縝密思考。

綜觀這項調查歷年結果，台灣反對廢除死刑的民眾比例穩居7至9成間，而近年社會屢見重大治安案件，民意多趨向「亂世用重典」，主張刑法應嚴格執行以期遏制犯罪。

然而，近年廢除死刑與修復式司法之議題漸受關注，民眾對生命價值的反思日益加深，「廢死」議題已超越單純的對錯判斷。基於現行法律體系，台灣尚缺乏完善的替代方案與配套措施，因此在廢除死刑一事上應審慎以對，避免輕率行事。

新聞稿指出，死刑存廢一直是討論度相當高的議題，此議題並無所謂的標準答案，這次研究僅作為民意反映的結果，並不抱持特定立場。

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另一方面，本年度新增的調查項目針對「憲法法庭113年憲判字第8號判決」，又稱死刑釋憲案，由司法院憲法法庭大法官宣告「死刑部分合憲」，但須限縮適用範圍，墊高了判處死刑的門檻。就該結果的滿意度呈現意見分歧，有53.63%的民眾理解與認同提高判死的條件，但仍有46.37%的民眾對此裁決在公平性、執行細節或可能引發的司法不執行爭議仍有質疑。

對此，展現出這項議題的敏感性與爭議性仍存，未來政府與司法機關需持續加強政策說明，清楚闡釋判決背後的法律依據及其對社會的影響，促進廣泛的公眾討論空間。（編輯：方沛清）1140213