涉詐助理費 北市議員陳怡君百萬元交保感謝關心

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（中央社記者謝幸恩台北13日電）民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費，士林地檢署聲押禁見，士林地方法院裁定100萬元交保。陳怡君今天晚間8時許完成辦保離開法院，對於媒體詢問僅表示「謝謝大家的關心」。

根據士林地檢署今天發布的新聞稿，陳怡君涉嫌於民國108年至114年間，與公費助理即張姓被告及楊姓被告，利用人頭向台北市議會詐領助理補助費等款項，合計逾新台幣300萬餘元。

檢察官昨天指揮法務部調查局台北市調查處，依法搜索包括陳怡君、張姓、楊姓公費助理及人頭助理等共7名被告的住居所、辦公處所及議員服務處等共13處。

檢察官訊問後，認為被告等人分別涉有貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物、刑法使公務員登載不實等罪嫌，其中陳怡君及張姓公費助理2人有勾串共犯證人之虞，且涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，今天向法院聲請羈押，其餘被告交保。

士林地院今天下午先行訊問張姓女助理，認為張女犯罪嫌疑重大，有事實與相當理由足認張女有勾串共犯、證人的可能性存在，審酌後認有羈押的必要性，裁定羈押並禁止接見通信。

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法院隨後訊問陳怡君，認為同案被告張姓女助理已羈押禁見，且從對話紀錄及銀行交易明細可知，證人已由檢察官訊問完畢，證人與證據已獲保全，陳怡君無羈押必要，裁定以100萬元交保並限制出境、出海8個月，及限制住居於戶籍地，若無法於今天晚間9時前覓保完成，則仍有羈押的必要性。

陳怡君在親友協助下籌措保金，並在晚間8時許完成辦保手續，面對媒體詢問，僅表示「謝謝大家的關心」，隨即上車離去。（編輯：蕭博文）1140213