立委爆新北地院廁所遭偷拍長達1年 涉案佐理員考績丁等已離職

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（中央社記者王揚宇、趙敏雅台北17日電）民進黨立委林淑芬今天說，接獲陳情，今年初新北地方法院傳出偷拍事件，且時間長達1年以上，但新北地院卻未請求搜索，讓涉案人得以滅證，呼籲司法機關提出有效預防作為，莫讓姑息文化成為司法改革的絆腳石。

台灣新北地方法院今天發布新聞稿指出，法警1月11日晚間6時30分許巡視時，察覺板橋院區4樓男廁遭人安裝密錄器，經報告主管立即管制院區報警，之後在3樓男、女廁各發現一個密錄器，調閱監視畫面鎖定涉案佐理員，他坦承偷拍並在主管陪同下到警局做筆錄。他15日遭停職、17日考績會核定考績丁等並已離職。

民進黨立委林淑芬、林月琴今天在立法院召開「越安全的地方越危險？去法院卻成為受害者；司法機關姑息縱容文化助長廁所偷拍事件頻傳，官衙全淪陷？」記者會，提出相關說明。

林淑芬表示，司法機關內部近年頻爆出偷拍醜聞，從警察、書記官、保全人員到佐理員，都曾涉及在公共空間裝置針孔，而最新的案件發生在新北地方法院板橋簡易庭，民眾去法院尋求正義結果被偷拍，情何以堪。

林淑芬說明，接獲陳情，今年1月間因有法警如廁時發現有偷拍針孔，經調閱監視器影像後，發現偷拍針孔為到職10多年的佐理員裝置，而裝置地點多達5處以上、偷拍期間長達1年多，且該棟大樓還有少家法庭，是否有未成年人受害，茲事體大。

林淑芬質疑，新北地院以涉案人宿舍凌亂為由，未請求搜索作案物品及影像，使得涉案人得以滅證，呼籲司法機關應立即提出有效預防作為，莫讓姑息文化成為司法改革的絆腳石。

林月琴說，請檢警調等相關單位全力偵辦此案，務必要確認受害者人數、受害者中是否有未成年人，且偷拍時間長達1年，明顯不是臨時起意，而是長期且預謀犯罪行為，背後是否有交易行為或是偷拍者將影像販售到暗網等。

新北地院發布新聞稿指出，法警1月11日晚間6時30分許巡視時，察覺板橋院區4樓男廁遭人安裝密錄器，經報告主管立即管制院區報警，之後在3樓男、女廁各發現一個密錄器，調閱監視畫面鎖定涉案佐理員，他坦承偷拍並在主管陪同下到警局做筆錄。

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新北地院表示，11日後該佐理員未再進辦公室，13日警方持搜索票進入佐理員宿舍搜索，16日由主管及政風室主任陪同清理辦公室個人物品，另查得其他可能涉案器材及檔案，一併交由警方偵辦。

新北地院說，14日召開考績會決議，函台灣高等法院轉司法院移送懲戒法院，15日司法院下達停職令，新北地院17日召開考績會，核定佐理員考績丁等，該名佐理員17日離職，當中處置未包庇姑息。（編輯：林興盟）1140217