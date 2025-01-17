網稱炎亞綸涉性侵、偷拍挨告誹謗 14人獲不起訴

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（中央社記者林長順台北17日電）藝人炎亞綸拍攝、持有少年私密片被判處緩刑3年確定，他不滿14名網友在社群媒體上指涉他性侵、偷拍，提告加重誹謗罪。北檢認為對可受公評之事合理評論，予不起訴處分。

炎亞綸拍攝、持有少年私密片，士林地檢署依兒童及少年性剝削防制條例起訴，士林地方法院審酌炎亞綸認罪且被害人同意緩刑，去年5月間就不得易科罰金部分判刑4月，另判刑7月得易科罰金，均緩刑3年。炎亞綸及被害人均未上訴而確定。

此外，炎亞綸被控強制性交罪部分，士檢因罪嫌不足不起訴處分。

有14名網友於去年4月、7月間，分別在社群媒體Facebook、Instagram、Threads上留言，指炎亞綸涉「偷拍」、「性侵犯」、「騙砲」，炎亞綸對14人提起加重誹謗告訴。

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檢方指出，被害少年的確有對炎亞綸提起強制性交、違反意願拍攝少年性影像罪嫌（偷拍）告訴；少年曾舉辦記者會揭露此事，經過媒體連日報導，成為重要公共議題及公共事務，為各界密切關心。

檢方認為，14名網友對可受公評之事的留言內容，均未逾越合理評論範圍，因此將他們不起訴處分。（編輯：戴光育）1140117