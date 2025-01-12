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專訪／立陶宛前外長談為何挺台：因為我們了解自由價值
首頁 / 社會

北市女逛百貨公司遭偷拍 男子當場被逮送辦

2025/1/12 10:45（1/12 11:26 更新）
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（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北市某百貨公司昨天發生偷拍事件，被害女子與家人逛街時察覺疑遭人持手機偷拍，隨即偕同路人制止黃姓男子並報案，警方到場依準現行犯逮捕，並查扣手機送辦。

台北市警察局大安分局昨天下午3時許獲報，指轄內忠孝東路某百貨公司發生偷拍案件。獲報後，迅速派遣線上巡邏警力到場處理。

經調查了解，被害女子與家人一起逛街時發現黃男（40歲）行跡詭異、疑似偷拍，轉而尾隨黃男觀察其行蹤，看到他搭手扶梯時將手機持放胸口處偷拍，隨即聯合家人與在場路人制止黃男並報案。百貨公司樓層管理人員得知後，到場處理。

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員警到場後，被害女子指稱遭黃男偷拍並提告，員警當場將黃男依涉妨害性隱私及不實性影像準現行犯案件逮捕，並查扣黃男手機。

據了解，黃男供稱從商。經查其手機內確有偷拍影像，將持續追查有無其他受害人，警詢後移送台北地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1140112

#台北市
#偷拍
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