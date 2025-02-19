王大陸涉妨害兵役案10人交保 3仲介遭聲押禁見

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（中央社記者趙敏雅新北19日電）新北地檢署偵辦妨害兵役案件，藝人王大陸等10名役男經移送新北檢複訊後，檢方諭令新台幣3萬元至15萬元交保，其中王大陸交保金15萬元最高，另3名仲介今天遭聲押禁見。

據指出，有不法集團聲稱可協助偽造病歷證明，藉此免服兵役，遊說役男只要支付10萬元至100萬元，就提供協助及指導，王大陸疑花費百萬元給不法集團。

台灣新北地方檢察署昨天指揮永和警分局和刑事局，兵分多路搜索，帶回被告13人，包含王大陸等10名役男、3名仲介。

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昨天下午王大陸移送新北檢複訊，檢方複訊後，以王大陸涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等，諭令15萬元交保。王大陸昨天約下午4時辦理交保離開，未回應媒體提問。

檢察官漏夜偵訊，認定3名仲介涉犯妨害兵役治罪條例及刑法偽造文書罪等罪嫌，有勾串、滅證之虞，向新北地院聲請羈押禁見。預計今天開羈押庭。王大陸等10名役男，檢察官分別諭知限制住居或交保，交保金額最低3萬元，最高則是王大陸15萬元。（編輯：張雅淨）1140219