林岱樺疑涉助理費遭約談12小時 尚未移送雄檢

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（中央社記者洪學廣高雄20日電）民主進步黨籍立法委員林岱樺疑涉詐領助理費，國會辦公室和服務處今天遭搜索，林岱樺上午10時許被帶往調查局南機站後，經詢問12小時，截至晚間10時30分仍未被移送到雄檢。

有意投入下屆高雄市長選舉的林岱樺上午被帶到法務部調查局南部地區機動工作站，下車後連喊3次「政治干預司法、司法干預初選」，隨後被帶入南機站詢問。

包括林岱樺胞妹、多名服務處人員及助理等約10餘人晚間8時起，分批被從南機站帶到台灣高雄地方檢察署進一步偵訊。

篤信佛教的林岱樺曾被媒體報導，在1間寺廟任要職，為寺廟辦園遊會及協會成立大會，向林園工業區廠商尋求贊助，遭質疑未利益迴避，遊走法律邊緣，當時她聲明報導都屬片面、未經查證。

此外，檢調人員也兵分多路大舉搜索涉案寺廟，廟方人員被檢調人員帶到南機站詢問，外界關注檢調是否一併釐清當時情況，雄檢不予回應證實。

雄檢下午發布新聞稿表示，辦案始終秉持客觀中立原則，依法偵查，由偵辦團隊指揮南機站蒐證，近日備齊相關證據，依法聲請台灣高雄地方法院法官同意核發搜索票，程序嚴謹。

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雄檢說，持續徹查釐清各項事證，毋枉毋縱，絕無任何政治考量，請外界勿在偵查程序進行中無謂揣測，留給檢察官純淨辦案空間。

林岱樺服務處稍早發聲明表示，林岱樺任立委期間一向恪守法規，相關費用都要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，以還清白。（編輯：李明宗）1140220