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涉詐臺雅集團前董事長逾50億 1男收押1女聲押

2025/2/21 11:55（2/21 12:09 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者謝幸恩台北21日電）鄭姓男子、羅姓女子以海外機票及移民投資為由，涉詐騙成衣大廠臺雅集團已故董事長沈裕雄，初估涉案金額超過50億元，北檢日前聲押禁見鄭姓男子獲准，今天另聲押禁見羅姓女子。

檢調獲報，沈裕雄透過前特助鄭姓男子居中引介，認識曾擔任旅行社票務業務的羅姓女子，羅女佯稱其熟悉操作海外高端客戶的大額機票購票服務，並可從航空公司取得高額回饋金，獲利甚豐，藉此向沈裕雄詐得多筆投資金。

羅女自民國108年9月間，陸續向沈裕雄提供各種投資項目資金規劃單與協議書，並佯稱利潤投報率最低38.8%，最高達70%，平均約48%。羅女為取信沈裕雄，初期有先以匯款搭配現金支付回款，但後續改用對帳抵扣，使其無法清楚核對羅女投資操作的真實資金帳務。

此外，檢調人員掌握，羅女向沈裕雄謊稱，她能透過關係取得特殊移民投資管道，藉此陸續向沈裕雄進一步詐得更多投資金，也曾向沈裕雄建議，讓鄭男以沈裕雄的名義參與海外機票投資，但鄭男所投入的資金，實為羅女從沈裕雄取得。

檢調估算，自108年9月間至112年6月間，羅女以海外機票投資詐騙沈裕雄的金額，累計約為新台幣48.9億元，另涉及特殊移民投資的部分約為新台幣5400萬元、850萬美元。

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由於沈裕雄與羅女、鄭男在111年底陸續進行對帳作業，但羅女提供的報表不一致，沈裕雄陸續收回部分投資款，至於剩餘的投資款項則依羅女建議，轉為分期投入澳洲移民投資款。因沈裕雄於112年10月間過世，沈家人後續與羅女對帳不斷出現問題，且遲遲未收回投資款，才提出告訴。

台北地檢署18日指揮法務部調查局新北市調查處兵分6路搜索，並約談羅女、鄭男到案說明，檢察官訊後，聲押禁見鄭男獲准。因羅女當天未到案，昨天在律師陪同下主動到案說明，檢察官訊後聲押禁見羅女，全案朝刑法詐欺取財、違反洗錢防制法等罪方向偵辦。（編輯：李錫璋）1140221

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