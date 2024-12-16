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騙被害人抵押房產累計貸3億 融資公司與詐騙集團合夥分工20人遭逮

2024/12/16 16:12（12/16 16:56 更新）
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林姓男子成立融資公司與詐團分工，待詐騙被害人遭騙光積蓄，慫恿抵押房地產借款，林男從中收取高額服務費，自民國111年起至今，被害金額逾新台幣3億元，被害人數逾數十人，刑事局逮捕林男等20人送辦，並查扣證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年12月16日
林姓男子成立融資公司與詐團分工，待詐騙被害人遭騙光積蓄，慫恿抵押房地產借款，林男從中收取高額服務費，自民國111年起至今，被害金額逾新台幣3億元，被害人數逾數十人，刑事局逮捕林男等20人送辦，並查扣證物。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年12月16日
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（中央社記者蘇木春台中16日電）林姓男子成立融資公司與詐團分工，待詐騙被害人遭騙光積蓄，慫恿抵押房地產借款，林男從中收取高額服務費，數十名被害人遭騙走貸款逾3億元，刑事局逮捕林男等20人送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心今天發布新聞稿表示，刑事局詐欺犯罪防制中心「情資研析小組」分析假投資案件，追查發現本案被害人分別遭假投資、假冒公署等手法詐騙，由詐騙集團成員誘導被害人至假交易所投資，或以監管金融帳戶及現金名義，要求被害人領取鉅額現金。

警方發現，當被害人已毫無資金且身無分文，詐騙集團則慫恿被害人抵押房地產借款，引導至特定融資公司，待金主確認屋況核定貸款額度及利息後，由配合的地政士（代書）及金主代理人，到地政事務所辦理抵押設定，扣除高額代辦費、仲介費、代書費及利息費用後，由假幣商或面交車手取走剩餘現金。

警方循線查出，32歲林姓男子設立的融資公司，與詐騙集團分工，明知借款人為詐騙被害人仍配合貸款，並收取被害人貸款金額6%至15%不等做為服務費。自民國111年起至今，被害金額逾新台幣3億元，被害人數逾數十人。

案經刑事局中打與台中市警察局第二分局、第三分局、第六分局、太平分局及台北市警察局文山第二分局等單位共組專案小組，報請台中地地檢署指揮偵辦。

辦案人員於今年5月間，先於台中市太平區及后里區，查獲陳姓面交車手等10人，並於6月至11月間搜索融資公司、地政士事務所及金主代理人，逮捕林姓融資公司負責人及蘇姓地政士等人到案。

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警方共逮捕林男等20人，查扣現金、手機、電腦、點鈔機、地政士代辦借貸契約、貸款契約書、地籍謄本等贓證物。

警詢後依刑法詐欺、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例及組織犯罪防制條例等罪嫌，將林男等20人移送台中地檢署偵辦，林男因他案遭台北地檢署收押，有3人遭中檢聲押獲准，另有1人因案發監執行。與融資公司配合的詐團，警方仍持續擴大追查偵辦。（編輯：蕭博文）1131216

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