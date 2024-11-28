打詐行動綱領2.0 政院拚每年攔阻百億詐騙金額

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（中央社記者賴于榛台北28日電）行政院會今天通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，盼透過跨部會充分發揮功能，從源頭打擊詐欺犯罪，目標每年攔阻新台幣100億元的詐騙金額，以及一年攔阻6萬則網路社群平台詐騙廣告。

因應打詐4法三讀，行政院會今天通過打詐行動綱領2.0，預計明年1月實施。2.0版新增防詐面向，整體透過識詐、堵詐、防詐、阻詐和懲詐共5大面向，設定22項指標，希望達成強化防詐意識、減少發生數和降低財損數的3大目標。

識詐策略部分，內政部報告指出，將建立青少年正確法治觀念，以分齡、主題式宣導反詐，目標宣導資訊觸及每年5000萬人次、每年舉辦500場法治教育宣導、每年發送1億4000萬則防詐訊息，以及詐騙全般攔阻金額每年達到100億元。

防詐部分由數發部主責，除新增強化網路平台業者投放廣告實名制，也會精進網路詐騙通報查詢網，並建置第三方支付服務業虛擬帳號查詢平台等。數發部指出，網路平台廣告實名制12月初將實行身分驗證機制，驗證廣告委託刊播者和出資者身分，目前包括Google、LINE都已表示會實施實名制，META也承諾會導入，目標設定一年攔阻6萬則網路社群平台詐騙廣告。

至於網路詐騙通報查詢網的進度，數發部表示，待完成測試後就會上線，不過已下載的民眾目前仍可上網檢舉。

數發部也表示，將擴大遏止詐騙網站，攔阻惡意網址，設定每年攔阻詐騙網域3萬件的目標，同時正與蘋果公司研商阻詐措施，包括AI技術分析Apple ID儲值樣態、超商端限額等；另外也建立第三方支付虛擬帳號查詢平台，加速圈存受詐款項，降低民眾損失。

至於堵詐面向，國家通訊傳播委員會（NCC）報告指出，已研訂「電信事業使用指定資料庫核對用戶身分查詢辦法」，介接資料庫核對用戶身分，對高風險用戶限制或拒絕申辦電信服務，降低詐騙集團取得人頭門號可能性。

此外，為避免非本國籍預付卡被詐騙集團使用，NCC 11月起清理非本國籍預付卡，統計221萬個門號，尚有210萬多個門號待清查，預計12月加大力道清查。

阻詐部分，金管會推動建置「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」、督導金融機構辦理防杜人頭公司戶的強化措施、督導發卡機構加強信用卡交易監控機制、配合詐欺犯罪危害防制條例推動阻詐規範，以及配合推動業者自律管理。

金管會補充指出，「信用卡詐欺犯罪防制電子化通報平台」是讓信用卡發卡機構將盜刷的資訊相互通報，互享攔阻資訊。

懲詐方面，法務部報告表示，將擴大犯罪利得沒收，每年查扣不法所得提高3%，以提高罪贓返還，同時推動國際合作管道，遏止境外犯罪，打擊跨境詐欺合作聯繫、晤談會情資交換每年不少於500次。（編輯：林興盟）1131128