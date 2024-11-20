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12月起恐剩3委員 NCC：無法處理打詐、廣電申訴業務

2024/11/20 16:15（11/20 16:22 更新）
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國家通訊傳播委員會招牌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北20日電）NCC12月後可能剩下3位委員，業務面臨停擺危機。NCC今天表示，行政院將從剩下的3位委員中指定1人擔任代理主委，而且往後只能召開諮詢會議，無法召開正式委員會議，NCC所有與打詐、廣電申訴相關的104項業務將無法處理。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，外界關注12月起NCC組織法修正案正式施行後，因刪除延任條款，NCC只剩下王正嘉、王怡惠與陳崇樹3位委員，是否無法召開委員會議正常運作。

NCC主秘黃文哲指出，今年7月中NCC已修改內部作業要點，即俗稱的「葉克膜條款」，主要是希望維持部分業務，讓「心臟還是要能跳」。目前部分NCC業務可透過諮詢會議方式處理，但其餘包括打詐、廣電申訴等104項項目則無法處理。

黃文哲表示，12月起NCC剩下3位委員，將只能召開委員諮詢會議，無法召開委員會議，行政院後續也會從3位委員中指定1人擔任代理主委。

至於打詐進度，黃文哲說，目前已通過電信業的「三振條款」，另外也發布「電信事業使用指定資料庫核對用戶身分查詢辦法」，三大電信都已經串接165等資料庫來核對用戶身分。至於移工卡部分，實務上確實有使用不一致狀況，呼籲移工掌握個人號碼使用狀況，後續也會做實際清查。

此外，網際網路電話實際上可以透過收攏話務方式接到公眾電信網路，目前傳出有類似詐騙案件，黃文哲說，根據情資，網路電話也有被詐騙集團濫用的風險，已規劃修法因應，要求業者針對網路電話必須以070號碼作為開頭號碼，也會要求業者提供語音警示，以利民眾提高警覺。

由於每年年底都會有有線電視費率審議，藉此決定明年有線電視系統收視費用，NCC代替三縣市做費率審議，媒體關注是否可能因無法召開委員會議受到影響。

NCC官員說明，NCC主要是代審離島的澎湖、金門與連江系統業者費率，上週已請業者到會陳述，若補件狀況順利，盡量趕在11月底前送到委員會審議。

對於民眾黨立法院黨團先前質疑NCC今年上半年廣電申訴案1件未罰，黃文哲解釋，並未有外界所說沒處理的狀況，統計今年上半年受理廣電申訴案共545件，其中涉及新聞節目、政論節目的案件數為298件，其中129件屬於建議事項，不需要走標準作業流程。

黃文哲指出，目前僅剩下包含王義川案等共10件申訴案還沒做最後決議，但已提到外部諮詢委員會議討論過。（編輯：林淑媛）1131120

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