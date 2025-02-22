遇國道警臨檢6乘客衝出跳車 3失聯移工逃5天落網

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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）國道警察17日在台76線入口匝道取締未繫安全帶，1輛車受檢時，6名年輕男乘客突然從車內跑出四散逃逸，駕駛則配合臨檢，國道警方今天查獲車內3名失聯移工，其中1人是通緝犯。

有民眾發布行車影像顯示，駕車行經省道台14乙線接台76線西向入口匝道，前方車輛遇國道警方臨檢停車時，竟有5人從後座跑出、副駕駛座跑出1人，眾人四散逃竄，但車輛駕駛則乖乖靠邊接受員警盤查；網友留言稱「載逃逸外勞去工作」、「太扯了，坐幾個人」。

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轄區警政署國道公路警察局第三公路警察大隊今天回應媒體表示，中興分隊17日下午在台76線西向入口匝道取締未繫安全帶，見黃姓男子駕駛的自小客車後座乘客多人未繫安全帶，攔停舉發過程，車內多名乘客不明原因突然分別打開副駕駛座及右後車門逃逸。

第三公路警察大隊指出，駕駛黃男供稱受託載人，大隊隨即組成專案小組，今天循線在彰化縣員林市某民宅查獲3名失聯移工，其中1人是涉商標法通緝犯，詢問後分別移送內政部移民署南投縣專勤隊、台中地方檢察署偵辦，持續追緝車內其他3人身分及動向。（編輯：謝雅竹）1140222