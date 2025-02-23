陸配率團赴中遭涉反滲透法起訴 罪證不足獲判無罪

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（中央社記者張已亷高雄23日電）大高雄海峽兩岸經貿文化促進會理事長蔡占萍涉受中國指示，招待30多人赴中旅遊並鼓吹支持特定政黨，雄檢依涉犯反滲透法等罪嫌起訴。雄院審理，認罪證不足判蔡女無罪，可上訴。

高雄地方法院判決書指出，蔡女民國112年10月間率團30多人到中國江蘇省南通市旅遊，參加者旅費為新台幣2萬500元至2萬3500元不等，金額與同類型旅遊一般市價行情相差無幾，且依證人證詞內容，當時雖有中國人士出席餐會，但蔡女及在場中國人士均未表示支持特定候選人或政黨，相關事證不足認定蔡女在旅遊期間有影響成員投票狀況。

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至於蔡女在旅行團群組張貼支持特定政黨候選人等部分，法官審酌蔡女距離該次旅程結束後近1個月才張貼文章，再依現有相關事證，難認貼文與旅遊有對價關係，另成員赴中旅遊是否接受落地招待利益尚屬有疑，難認蔡女受滲透來源資助並利用網際網路為特定候選人宣傳等，相關罪證不足，判蔡女無罪，可上訴。

蔡占萍多年前從中國江蘇省遠嫁來台，曾獲移民署「新住民及其子女築夢計畫」頒獎，全案起因她遭高雄地檢署查出涉受中國江蘇省南通市台辦人員指示，民國112年10月間率團30多人前往江蘇省南通市旅遊，涉以招待等方式作為要求成員支持特定政黨及候選人對價，另涉在通訊軟體群組向成員鼓吹支持特定政黨或候選人，訊後遭檢方依涉犯反滲透法、公職人員選舉罷免法等罪嫌起訴。（編輯：李淑華）1140223