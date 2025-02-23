加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

陸配率團赴中遭涉反滲透法起訴 罪證不足獲判無罪

2025/2/23 14:26（2/23 15:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（中央社）
示意圖。（中央社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄23日電）大高雄海峽兩岸經貿文化促進會理事長蔡占萍涉受中國指示，招待30多人赴中旅遊並鼓吹支持特定政黨，雄檢依涉犯反滲透法等罪嫌起訴。雄院審理，認罪證不足判蔡女無罪，可上訴。

高雄地方法院判決書指出，蔡女民國112年10月間率團30多人到中國江蘇省南通市旅遊，參加者旅費為新台幣2萬500元至2萬3500元不等，金額與同類型旅遊一般市價行情相差無幾，且依證人證詞內容，當時雖有中國人士出席餐會，但蔡女及在場中國人士均未表示支持特定候選人或政黨，相關事證不足認定蔡女在旅遊期間有影響成員投票狀況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於蔡女在旅行團群組張貼支持特定政黨候選人等部分，法官審酌蔡女距離該次旅程結束後近1個月才張貼文章，再依現有相關事證，難認貼文與旅遊有對價關係，另成員赴中旅遊是否接受落地招待利益尚屬有疑，難認蔡女受滲透來源資助並利用網際網路為特定候選人宣傳等，相關罪證不足，判蔡女無罪，可上訴。

蔡占萍多年前從中國江蘇省遠嫁來台，曾獲移民署「新住民及其子女築夢計畫」頒獎，全案起因她遭高雄地檢署查出涉受中國江蘇省南通市台辦人員指示，民國112年10月間率團30多人前往江蘇省南通市旅遊，涉以招待等方式作為要求成員支持特定政黨及候選人對價，另涉在通訊軟體群組向成員鼓吹支持特定政黨或候選人，訊後遭檢方依涉犯反滲透法、公職人員選舉罷免法等罪嫌起訴。（編輯：李淑華）1140223

#公職人員選舉罷免法
#反滲透法
#江蘇省
#高雄地檢署
#移民署
#雄檢
#高雄地方法院
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

47
更多編輯台推薦新聞：