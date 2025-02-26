北市公車追撞釀1死多傷 北檢起訴女駕駛過失致死

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（中央社記者謝幸恩台北26日電）謝姓女公車司機追撞前方公車，導致前方公車撞上前面過馬路的女子，釀1死多傷，女子丈夫提告。北檢認為，謝女坦承肇事，今天依過失致死罪起訴，並建請法院減輕其刑。

台北地檢署起訴指出，民國113年11月17日上午9時許，謝女駕駛大有巴士行經台北市中正區忠孝東路、鎮江街口（喜來登飯店前）時，明知其因腦部外傷，易致反應力不足而不適合駕車，卻駕車不慎自後方向前追撞一輛大都會客運公車。

大都會客運因遭推撞後向前衝，而撞上正在過馬路的林姓女行人，林女遭撞上後受有多處外傷、骨折，送醫後傷重不治。此外，當時大都會客運陳姓男駕駛及其車上多名乘客受傷，送醫後無礙。

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北市警方將肇事的謝女移送北檢偵辦，檢察官訊後，諭令謝女以新台幣30萬元交保。案經林女丈夫對謝女提起告訴。

檢察官認為，謝女涉犯過失致死罪，事證明確，依法起訴，審酌其肇事後留在現場，並向到場警員坦承肇事且接受調查，符合刑法自首要件，據此建請法院減輕其刑。（編輯：李錫璋）1140226