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彰化員林清潔隊員遭毆打 父子3人被判刑

2025/2/26 13:43
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（中央社記者鄭維真彰化26日電）彰化縣員林市公所清潔隊員去年8月收運垃圾時，因暫不收大型保麗龍而遭曹姓父子3人毆傷，法院近日將3人依犯攜帶凶器妨害公務執行等罪，處拘役20日、6月刑期不等。

根據台灣彰化地方檢察署起訴書，曹姓父子於民國113年8月17日下午1時許，要將大型保麗龍交給員林市公所清潔隊，被當時在資源回收車上的楊姓隊員拒絕，3人心生不滿，以徒手毆打、掐頸並拿竹竿傷害楊員。

其中一名兒子接著駕駛小客車斜停在回收車頭前，擋住回收車前方去路，並下車手持球棒，要求楊員下車道歉，另一名兒子則持鐵凳作勢砸車，讓楊員心生畏懼。

楊姓隊員因此受有頭皮鈍傷、頸部挫傷、左膝部挫傷等，事後向父子3人提告，經調解撤回傷害告訴。

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彰化地方法院認為，3名被告在清潔隊員依法執行勤務時，竟施以強暴行為，嚴重干擾公務員法定職務之進行，顯見欠缺法治觀念，視公權力為無物，實有不該。

法官考量3人犯後坦承犯行，且也與楊員達成調解等，曹父依共同犯妨害公務執行罪處拘役20日，可易科罰金；2名兒子依共同犯攜帶凶器妨害公務執行罪各處有期徒刑6月，可易科罰金。全案可上訴。（編輯：李淑華）1140226

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