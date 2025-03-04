網購零件自製殺傷力獵槍 南投男遭判刑2年8月

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）黃姓男子在蝦皮網站購入喜得釘及固定座、鋼珠、槍機拉柄、鐵管、槍托等物，自製具殺傷力獵槍，南投地院依槍砲彈藥刀械管制條例判處2年8月，併科罰金5萬元。可上訴。

根據南投地方法院刑事判決，擔任聯結車駕駛的黃男自民國112年9月起，陸續在蝦皮購物網站購入鐵管、槍托、鑽頭及相關零件，以手持式研磨機、砂紙等工具研磨槍托，或以黑色膠布、快乾膠黏接及焊接固定等方式，製成可發射金屬具殺傷力槍枝1把，並非法持有。

黃男坦承基於製造殺傷力槍枝犯意，自蝦皮網站陸續購買零件並製造，但否認製造完成，黃男辯稱當時無法組裝，想說是失敗品，所以丟在衣櫃裡面，來搜索的員警也組不起來，到警局後員警才用較專業方式組起來，所以他不知道這把槍枝有殺傷力等語。

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判決書指出，被告無原住民身分，無自製獵槍、漁槍適法性，雖然黃男不斷強調設計失敗、做錯就把它丟著等語，但搜索警員證稱回警局後，在黃男面前約花10分鐘組裝完成，且黃男已購入紅外線瞄準器並安裝豈有必要？無法組合丟棄即可，何需繼續持有分開藏放。

法官認為，槍枝已製造完成具殺傷力，黃男辯稱失敗品不能採信，審酌被告無犯罪紀錄，因玩過生存遊戲，好奇心作祟才犯案、製槍非供犯罪用，依刑法第59條酌減刑度後，以未經許可製造可發射金屬具有殺傷力之槍枝罪判刑2年8月，併科罰金新台幣5萬元。全案可上訴。（編輯：郭諭儒）1140304