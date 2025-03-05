調查班第62期開學 鄭銘謙要求貫徹紀律

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（中央社記者謝幸恩台北5日電）法務部調查局今天舉行調查班第62期開學典禮，共114人受訓；法務部長鄭銘謙致詞時提出貫徹紀律等5大期許，期勉學員堅守調查局「忠誠、樸實、團結、進步」的核心價值。

調查局今天發布新聞稿表示，開學典禮上午10時於幹部訓練所舉行，由鄭銘謙主持。

新聞稿指出，鄭銘謙勉勵學員努力學習，以結業後立即投入一線調查工作為目標，並提出「立定志向，懷抱終身志業」、「發揮優勢，創造價值」、「勤修專業，充實知能」、「體察時勢，與時俱進」、「砥礪品操，貫徹紀律」等5大期許。

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鄭銘謙也期勉學員結訓後能堅守調查局「忠誠、樸實、團結、進步」的核心價值，為國家社會貢獻己力、發揮所長。

新聞稿最後提到，調查局第62期計有男學員66人、女學員48人，共114人；學員專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等多元領域，並有多人通過律師、會計師與專門職業及技術人員考試，將在訓練所接受為期1年的嚴格訓練。（編輯：蕭博文）1140305