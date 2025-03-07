恆春鎮代主席衝撞核三廠大門 屏檢蒐證釐清

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）核三廠昨火警，恆春鎮代會主席趙記明因不滿廠方未在第一時間通知疏散居民，氣得開車衝撞核三廠大門。對此，屏東地檢署今天表示，已進行蒐證，釐清有無妨害公務等罪嫌。

屏檢今天表示，已分案進行調查，並指揮派駐台電第三核能發電廠的警政署保安警察第二總隊第四大隊第三中隊蒐證，釐清有無妨害公務等刑事不法罪嫌。檢方強調，將依法嚴查追究刑事責任，維護公共秩序與社會安定。

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屏檢新聞稿指出，核三廠是國家重要能源基礎設施，對保障國家能源安全與民生福祉具有重大意義。任何形式的非法攻擊與破壞，不僅妨礙正常公務運作，也可能對周邊居民安全與社會穩定構成威脅。無論持何種立場與觀點，應理性表達意見，展現言論自由，採取任何暴力或非法手段。

核三廠昨天火警近半小時撲滅，但趙記明不滿第一時間未通知居民疏散，趕往現場質問，甚至氣得開車衝撞核三廠大門。上午趙記明到屏東縣警局恆春分局製作筆錄，並對昨天行為道歉，但也強調核三廠應在第一時間通報，並加強工安。（編輯：孫承武）1140307