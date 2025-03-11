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南投信義鄉垃圾車墜橋 駕駛酒測值超標送辦

2025/3/11 17:12（3/11 17:56 更新）
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南投縣信義鄉清潔隊垃圾車10日晚間在愛國橋頭失控墜落橋下，40多歲金姓男駕駛一度受困車內；警方表示，金男送醫後恢復意識，經抽血驗出酒測值嚴重超標，涉犯公共危險罪送辦。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月11日
南投縣信義鄉清潔隊垃圾車10日晚間在愛國橋頭失控墜落橋下，40多歲金姓男駕駛一度受困車內；警方表示，金男送醫後恢復意識，經抽血驗出酒測值嚴重超標，涉犯公共危險罪送辦。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月11日
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（中央社記者吳哲豪南投11日電）南投信義鄉清潔隊垃圾車昨晚在愛國橋頭失控墜落橋下，南投縣消防局派員救出駕駛金男，送竹山秀傳醫院急救，警方今天指出，男子抽血驗出酒測值超標，將依公共危險罪送辦。

信義鄉公所清潔隊一輛垃圾車昨晚勤務返隊途中，行經愛國橋頭附近不慎墜落橋下，由於車頭嚴重變形，40多歲金姓男駕駛一度受困車內，南投縣消防局獲報車禍緊急救護案，除派遣轄區信義消防分隊趕往救援，也調派鄰近水里、玉山分隊人車到場支援。

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消防局指出，垃圾車墜落橋下約10多公尺，車頭被擠壓在車體下方嚴重變形，消防員到場時，受困的金男有回應呼叫，經消防員破壞車體救出，男子初步檢傷疑有肋骨、肢體骨折，送往竹山秀傳醫院救治。

南投縣警察局信義分局員警指出，金男送醫後恢復意識，經抽血驗出酒測值嚴重超標，研判男子開車時爛醉如泥，涉犯公共危險罪，依法函送台灣南投地方檢察署，另通知信義鄉公所清潔隊，加強宣導酒後不開車。（編輯：謝雅竹）1140311

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